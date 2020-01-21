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Группа ЧТПЗ поставила новую продукцию для модернизации производства Челябинского металлургического комбината
21 январь 2020 (11:31)
УрБК, Челябинск, 21.01.2020. Группа ЧТПЗ изготовила и поставила новый вид высокотехнологичной продукции ЭТЕРНО INGENIUM для кислородно-конвертерного цеха Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).
Как сообщает пресс-служба компании, в партию нового оборудования весом более 600 т входят газоходы диаметром более 3 метров и длиной до 15 метров и ковши для разливки стали объемом 156 т, изготовленные на предприятии по выпуску штампосварных деталей трубопроводов ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ).
«Металлоконструкции газоходов, необходимые для монтажа современной системы газоочистки, изготовлены на ЭТЕРНО впервые. Кроме того, предприятие освоило выпуск днища ковша с особой геометрией: для этих целей специалисты спроектировали и создали новую технологическую оснастку», — говорится в сообщении.
Продукция ЭТЕРНО предназначена для замены старого конвертера в цехе ЧМК в рамках программы модернизации производства. Кислородно-конвертерный цех ЧМК — ключевое звено в технологической цепочке металлургического производства, которое полностью обеспечивает предприятие сталью. Ежегодно цех выпускает около 4 млн т стали, которая разливается в заготовки и отправляется в прокат для изготовления рельсов, балки, арматуры и другой металлопродукции.
«Группа ЧТПЗ разрабатывает комплексные инженерные решения, основанные на индивидуальных потребностях клиентов, такие как продуктовая линейка ЭТЕРНО INGENIUM. В I полугодии 2019 года в структуре отгрузок предприятия доля продукции в данном сегменте рынка составила 39%», — сообщил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
«Группа ЧТПЗ — надежный партнер в поставке высокотехнологичного оборудования ЭТЕРНО INGENIUM для модернизации нашего производства. Отмечу, что близость производственной площадки ЭТЕРНО к Челябинскому металлургическому комбинату облегчает решение логистических и технических задач», — пояснил главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.
Группа ЧТПЗ поставляет комплексные инженерные решения ЭТЕРНО INGENIUM для нефтегазовой и металлургической отраслей. Уникальные возможности производства ЭТЕРНО позволяют выпускать продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками, отвечающую самым сложным техническим требованиям клиентов. Ранее ЭТЕРНО поставил оборудование для технического перевооружения Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК). Кожух массой 600 т для модернизации доменной печи № 4 высотой 44 метра способен выдержать температуру до +425 градусов по Цельсию.
Как сообщает пресс-служба компании, в партию нового оборудования весом более 600 т входят газоходы диаметром более 3 метров и длиной до 15 метров и ковши для разливки стали объемом 156 т, изготовленные на предприятии по выпуску штампосварных деталей трубопроводов ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ).
«Металлоконструкции газоходов, необходимые для монтажа современной системы газоочистки, изготовлены на ЭТЕРНО впервые. Кроме того, предприятие освоило выпуск днища ковша с особой геометрией: для этих целей специалисты спроектировали и создали новую технологическую оснастку», — говорится в сообщении.
Продукция ЭТЕРНО предназначена для замены старого конвертера в цехе ЧМК в рамках программы модернизации производства. Кислородно-конвертерный цех ЧМК — ключевое звено в технологической цепочке металлургического производства, которое полностью обеспечивает предприятие сталью. Ежегодно цех выпускает около 4 млн т стали, которая разливается в заготовки и отправляется в прокат для изготовления рельсов, балки, арматуры и другой металлопродукции.
«Группа ЧТПЗ разрабатывает комплексные инженерные решения, основанные на индивидуальных потребностях клиентов, такие как продуктовая линейка ЭТЕРНО INGENIUM. В I полугодии 2019 года в структуре отгрузок предприятия доля продукции в данном сегменте рынка составила 39%», — сообщил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
«Группа ЧТПЗ — надежный партнер в поставке высокотехнологичного оборудования ЭТЕРНО INGENIUM для модернизации нашего производства. Отмечу, что близость производственной площадки ЭТЕРНО к Челябинскому металлургическому комбинату облегчает решение логистических и технических задач», — пояснил главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.
Группа ЧТПЗ поставляет комплексные инженерные решения ЭТЕРНО INGENIUM для нефтегазовой и металлургической отраслей. Уникальные возможности производства ЭТЕРНО позволяют выпускать продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками, отвечающую самым сложным техническим требованиям клиентов. Ранее ЭТЕРНО поставил оборудование для технического перевооружения Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК). Кожух массой 600 т для модернизации доменной печи № 4 высотой 44 метра способен выдержать температуру до +425 градусов по Цельсию.
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