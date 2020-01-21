Новости дня

В 2020 году выход на пенсию отложился у 800 тыс. россиян

21 январь 2020 (10:06)

УрБК, Москва, 21.01.2020. Выход на пенсию отложился у 800 тыс. граждан РФ в связи с увеличением пенсионного возраста. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Российской газете».

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — уточнил А. Дроздов.

По его словам, будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6% от общего числа пенсионеров — это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% — те, кто трудился на севере, 2,5% — медики и педагоги.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: