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В 2020 году выход на пенсию отложился у 800 тыс. россиян
21 январь 2020 (10:06)
УрБК, Москва, 21.01.2020. Выход на пенсию отложился у 800 тыс. граждан РФ в связи с увеличением пенсионного возраста. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Российской газете».
«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — уточнил А. Дроздов.
По его словам, будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6% от общего числа пенсионеров — это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% — те, кто трудился на севере, 2,5% — медики и педагоги.
В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — уточнил А. Дроздов.
По его словам, будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6% от общего числа пенсионеров — это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% — те, кто трудился на севере, 2,5% — медики и педагоги.
В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
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