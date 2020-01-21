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Площадь содержания улично-дорожной сети в Екатеринбурге составила 20,3 млн кв. метров дорог и тротуаров
21 январь 2020 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Площадь содержания улично-дорожной сети в Екатеринбурге в 2019 году составила 20,3 млн кв. метров дорог и тротуаров. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Это больше площади содержания УДС в 2018 году, которая на тот период времени составляла 20,06 млн кв. метров. По словам А. Бубнова, в 2019 году была увеличена кратность регламентных работ по содержанию УДС.
«Так, в части увеличения вывоза снега на дорогах 2 категории — с 30% до 50%, на дорогах 3 категории и проездах — с 10% до 30%. В состав технологических операций по содержанию элементов УДС и в содержание остановок общественного транспорта включены работы по мойке с применением аппаратов высокого давления. Прицепные подметально-уборочные машины с механическим сбором мусора элеваторного типа дооборудованы дополнительно третьей боковой щеткой для подметания технических тротуаров», — цитирует А. Бубнова официальный городской портал.
Добавим, что в каждом из семи дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) увеличена численность водительского состава. Кроме того, администрациями районов приобретено 78 единиц дорожно-коммунальной техники и оборудования, что на 12 единиц больше по сравнению с 2018 годом.
Это больше площади содержания УДС в 2018 году, которая на тот период времени составляла 20,06 млн кв. метров. По словам А. Бубнова, в 2019 году была увеличена кратность регламентных работ по содержанию УДС.
«Так, в части увеличения вывоза снега на дорогах 2 категории — с 30% до 50%, на дорогах 3 категории и проездах — с 10% до 30%. В состав технологических операций по содержанию элементов УДС и в содержание остановок общественного транспорта включены работы по мойке с применением аппаратов высокого давления. Прицепные подметально-уборочные машины с механическим сбором мусора элеваторного типа дооборудованы дополнительно третьей боковой щеткой для подметания технических тротуаров», — цитирует А. Бубнова официальный городской портал.
Добавим, что в каждом из семи дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) увеличена численность водительского состава. Кроме того, администрациями районов приобретено 78 единиц дорожно-коммунальной техники и оборудования, что на 12 единиц больше по сравнению с 2018 годом.
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