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Финансовые прогнозы на 20-26 января
20 январь 2020 (12:50)
ИАА «УралБизнесКонсалтинг» продолжает спецпроект «Финансовые прогнозы на предстоящую неделю», в котором принимают участие ведущие финансовые аналитики страны и региона. Наши читатели могут узнать прогнозные значения по двум направлениям ― валюта и фондовый рынок, которые мы отражаем на графиках с небольшими сопутствующими комментариями экспертов. Также подведем итоги прошедшей недели и напомним о главных событиях на мировых финансовых рынках.
Рынок в ожидании перемен
Безусловно, главной новостью минувшей недели стала неожиданная для всех отставка российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым, которая последовала сразу после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию. В дальнейшем президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы России Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя российского правительства.
«Мы считаем, что новый глава кабинета министров не является временной фигурой, как это было в 2004-2008 годах с Михаилом Фрадковым и Виктором Зубковым. По словам Владимира Путина, с 2020 года темпы прироста инвестиций должны составлять не менее 5%, а их доля в ВВП к 2024 году должна вырасти с 21 до 24%. Для этого ему нужен прекрасный администратор и контролер, который будет следить за тем, чтобы эти инвестиции были эффективными и не привели к росту воровства и коррупции. По нашему мнению, это основные задачи, стоящие перед новым главой кабинета министров. В ближайшие месяцы мы ожидаем прогресса в проектах государства по расширению инфраструктурных инвестиций. Для рынка это может иметь следующие последствия: ускорение роста ВВП; рост спроса на товары и услуги, поддерживающие долгосрочные инвестиции; рост процентных ставок», ― подчеркивает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров.
«Отечественный рынок акций позитивно реагирует как на послание президента РФ Федеральному собранию, так и на заявления нового утвержденного премьер-министра Михаила Мишустина. В послании президента много говорилось о повышении доходов населения и поддержке материнства, как результат ― бумаги «Магнит» (+5,38%) и «Детский Мир» (+3,67%) оказались среди лидеров роста. Также исторический максимум обновили акции Yandex (+1,11%), отреагировав на слова премьера о внедрении цифровых технологий и о поддержке компании. Акции ЛСР (+4,46%) также среди лидеров, поскольку повышение доходов населения ― это путь к увеличению спроса на жилье. Меж тем абсолютным лидером роста стали бумаги ОГК-2 (+6,34%), от которой ждут существенного увеличения прибыли в текущем году на фоне завершения долгосрочной программы инвестиций», ― уточнил в комментарии ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
Между тем в ожидании перемен в правительстве РФ рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам ― доллару США и евро, хотя и предпринимал активные попытки частично восстановиться. Так, к закрытию торгов четверга обменный курс доллара США расчетами «завтра» вырос на 23 коп. (+0,38%), до отметки 61,65 руб. за долл., а курс евро прибавил 11 коп. (+0,17%), укрепившись до уровня 68,64 руб. за евро.
«В среду, 15 января, с утра ничто не предвещало политических сенсаций в России, пока к вечеру Россию и мир не сотрясла новость о неожиданной отставке правительства РФ во главе с главой кабмина Дмитрием Медведевым, а также о предстоящем в России в сентябре референдуме по поправкам к Конституции. В четверг большинством голосов Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост руководителя правительства РФ, а президент подписал указ о его назначении. Теперь рынку предстоит томительное, хотя, на наш взгляд, не слишком долгое ожидание перемен в правительстве, которые были анонсированы новым председателем правительства. В ожидании перемен рубль ослабевает», ― отмечает заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Рубль не смог удержаться от падения. Негативное влияние на него оказывают увеличенные покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января их объем составляет 18,2 млрд руб. в день плюс 2,8 млрд руб. отложенных покупок по сравнению с 9,3 млрд и 2,8 млрд руб. в предыдущий период. Кроме того, на рубль давила нефть, которая пыталась упасть ниже 64 долл. США за барр. Brent. И, наконец, на рынке существуют некоторые опасения, что правительство может повысить расходы, что приведет к росту денежной массы. Впрочем, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что речь в большей степени идет не о повышении расходов, а о повышении их качества. Тем не менее пока существуют вопросы о составе кабинета министров, рубль будет отражать неуверенность рынка, так как консервативная политика предыдущего правительства была одной из составляющих его текущего состояния. Хотя международные резервы РФ увеличились до 557,5 млрд с 549,5 млрд долл. США», ― отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
«Рубль не разделил оптимизма фондового рынка. Хотя сама по себе новость о смене правительства в России и конституционной реформе не встревожила иностранных инвесторов. Однако рубль реагирует и на внешние факторы. Цена на нефть застыла на месте. А инфляция в США достигла нового максимума за 14 месяцев. Это может ускорить приближение цикла повышения ставки Федеральной резервной системы США и, как следствие, замедлить процесс снижения ключевой ставки в России», ― убежден начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
На этом фоне валютная пара евро/доллар в минувший четверг продолжила нисходящее движение после выхода большого макроэкономического блока статистики из США. Как уточняют эксперты «Финама», индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе 2020 года составил 17 пунктов по сравнению с 2,4 пункта в декабре 2019 года, а количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 214 тыс. до 204 тыс.
«Розничные продажи в декабре подросли на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков, причем ноябрьское значение было пересмотрено в сторону повышения с +0,2% до +0,3%. Также стоит отметить, что экспортные цены в декабре упали на 0,2% против прогноза +0,2%, а импортные цены подросли на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Наконец, производственные запасы в ноябре просели на 0,2%, тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%», ― пояснили эксперты.
При этом цена нефти сорта Brent в четверг, 16 января, на ICE выросла на 0,7%, до 64,21 долл. США за барр. По словам экспертов, данные о росте ВВП Китая на 6% в соответствии с ожиданиями обеспечили нефтяному рынку немного оптимизма, хотя рынок по-прежнему обеспокоен будущим сделки ОПЕК+.
«В ближайшие месяцы курс рубля, скорее всего, закрепится на значениях 60-61 руб. за долл., но, если рост напряженности вокруг Ирана продолжится и цены на нефть будут расти, нельзя исключать укрепления рубля до отметок 58-60 руб. за долл. США. При этом перспективы II полугодия все равно выглядят хуже, чем ситуация в начале года, так как политическая повестка в США легко может стать менее благоприятной для российской валюты. В целом рублю в последние недели помогает ряд позитивных обстоятельств, среди которых снижение уровня геополитического давления на Россию после встречи нормандской четверки в начале декабря и некоторой нормализации отношений с Украиной, а также рост цен на нефть на мировых рынках на фоне снижения торговых трений США и Китая, в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, растет вероятность того, что электоральный цикл США будет в меньшей степени, чем ожидалось изначально, связан с российской повесткой, что особенно важно ― еще в декабре базовым сценарием для курса рубля в 2020 году было его укрепление в I полугодии с последующим ослаблением во II полугодии. Но рост напряженности в отношениях между США и Ираном открывает возможность для формирования другого сценария: вполне возможно, США переключат свое внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, что является положительным для российских финансовых рынков», ― подчеркнула в комментарии руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
«Мы пересмотрели наши ожидания по курсу доллар/рубль в I квартале 2020 года с 63 руб. до 61,5 руб. за долл. США. Во II полугодии ожидаем более плавное ослабление курса до 64,8 руб. за долл. в IV квартале 2020 года против предыдущего прогноза 66,5 руб. за долл. В конце декабря для российского валютного рынка произошел ряд позитивных изменений, который позволяет ожидать более крепкую траекторию движения рубля. Пересмотр связан в первую очередь с улучшением внешнего фона. Со стороны внутренних факторов также наблюдается поддержка для рубля. Несмотря на заявленные Владимиром Путиным инициативы по увеличению социальных трат, рост потребительских цен останется весьма сдержанным. По нашим последним оценкам, большую часть года инфляция будет находиться ниже 3% г/г, а завершит год на уровне 3,4% г/г. На этом фоне мы полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в I квартале 2020 года (на 50 базисных пунктов ― до 5,75%). Кроме того, мы не исключаем послаблений в бюджетном правиле во второй половине 2020 года на фоне трат ликвидной части Фонда национального благосостояния, что может стать новым фактором поддержки для рубля», ― убеждены аналитики Росбанка.
ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ
Начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко»:
― Оптимизм по поводу смены правительства усилился. Главной новостью четверга стало заявление о поддержке проектов цифровой экономики и необходимости послаблений для бизнеса. Стоит отметить, что экономический блок, в котором могут быть наибольшие изменения, еще не сформирован. Важным тезисом нового главы правительства РФ стал отказ от повышения ставки НДФЛ. Однако не исключается расширение объектов налогообложения. Ожидаем, что реакция рынка на кандидатуры министров будет спокойной.
Полагаю, что иностранные инвесторы займут выжидательную позицию и определятся в вопросе увеличения или сворачивания инвестиций в рублевые активы на горизонте месяца. До этого времени укрепление рубля ниже отметки 60 руб. к долл. США маловероятно. Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке будут отыгрываться политические новости. Ориентир по индексу Мосбиржи ― 3130-3160 пунктов, по валютной паре USD/RUB ― 61-61,50 руб. за долл. США.
Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков:
― На предстоящей неделе рубль имеет шансы укрепиться. Повысится влияние налогового периода, который традиционно увеличивает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Кроме того, рынок ОФЗ остается привлекательным для инвесторов. Минфин пользуется сложившейся ситуацией, проводя безлимитные аукционы. Соответственно, ждем небольшого укрепления рубля до отметки 61,2 руб. за долл. и 68,1 руб. за евро.
Рынок акций также остается относительно дешевым. Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет около 6,3%. Ожидается дальнейшее замедление годовой инфляции, что повышает вероятность очередного снижения ставки ЦБ РФ. На этом фоне привлекательность рынка будет только расти. Ждем продолжения повышательной тенденции. Индекс Мосбиржи способен подняться до 3200 пунктов, а индекс РТС ― до 1645 пунктов.
Начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев:
― Драйверы укрепления рубля выдохлись, однако поводов для продажи российской валюты пока набралось недостаточно, чтобы реализовать коррекционный сценарий. Внешние рынки пытаются выжать весь оставшийся позитив из текущего новостного фона, что не позволяет доллару США укрепиться. Глобальный фон для рубля отходит на второй план из-за большей насыщенности внутренних событий. Увеличенный объем почти вдвое покупок валюты Минфином РФ, особенно в условиях стартовавшего налогового периода, пока не является поводом для продажи рублей. Основные налоговые платежи в текущем месяце отвлекут порядка 1.75 трлн руб., что на 20% меньше, чем в декабре 2019 года.
Политические события в РФ пока не отвечают на вопросы инвесторов, однако в целом изменение состава правительства пока воспринимается скорее нейтрально. Доходности рынка рублевого долга достигли исторических минимумов, ОФЗ закладывают снижение размера ключевой ставки до 5,50-5,75% в среднесрочной перспективе. Это выглядит совсем неочевидным после объявленных мер президента РФ в социальной сфере и заявлений нового премьер-министра в отношении будущих государственных расходов. Все это подтверждает, что рубль не имеет драйверов для укрепления, однако внешняя конъюнктура также не располагает к отказу от рискованных стратегий. Наши прогнозы по основным валютным парам: рубль/доллар ― 61,5 руб. за долл. США, рубль/евро ― 68.25 руб. за евро, евро/доллар ― 1,11 долл. за евро.
Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов:
― Рынок настолько привык жить в условиях неоднозначности торговых отношений между США и Китаем, что возможная политическая неопределенность после отставки правительства РФ не смогла оказать на него существенного влияния. Курс рубля, как и индексы Московской биржи и РТС, немного «просел» на фоне последних новостей из Кремля, однако пока нет предпосылок ожидать «критического» снижения.
Наш прогноз на 24 января 2020 года: USD ― 61,60 руб. за долл., EUR ― 68,60 руб. за евро, пара EUR/USD ― 1,11 долл. США за евро. Фондовые индексы: IMOEX ― 3160 пунктов, IRTS ― 1615 пунктов.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер:
― Долгосрочные формации роста финансовых активов сохраняют свою актуальность. Инвестиционный потенциал отечественных акций не реализован, а сила российского рубля очевидна. При этом достижение ожидаемых нами ранее целей вкупе с локальной перекупленностью рисковых активов предопределяют смещение краткосрочного сентимента в нейтральную плоскость. Риск коррекции на рынках акций стал преобладать в наших оценках. На будущей неделе допускаем нисходящее движение по широкому кругу рисковых инструментов и рост аппетита к защитным инструментам ― валютам фондирования, облигациям и золоту.
Ориентиром нисходящего движения из области 3180 пунктов по индексу Мосбиржи выступает уровень 3130 пунктов. При этом индекс РТС может направиться в сторону 1610 пунктов. Нацвалюта может ограниченно ослабнуть по паре USD/RUB до 62,2 руб. за долл. США, по паре EUR/RUB ― до 69,3 руб. за евро. Валютная пара EUR/USD останется в районе текущих значений с ориентиром к 1,114 долл. за евро.
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов:
― Заключение долгожданного торгового соглашения между США и Китаем на прошедшей неделе способствовало продолжению мажорных настроений на глобальных финансовых рынках. Однако, несмотря на подписание первой фазы сделки, Вашингтон рассмотрит снятие оставшихся пошлин с Поднебесной не ранее чем через 10 месяцев. Представитель администрации Белого дома пояснил, что США оставляют за собой право ввести дополнительные пошлины в случае нарушения Пекином условий первой фазы торгового соглашения. Поэтому торговая война еще далека от своего завершения, и, скорее всего, до конца текущего года инвесторы еще не раз услышат грозные заявления Трампа в сторону Китая, что будет вызывать волатильность на глобальных рынках акций. В понедельник, в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, заокеанские биржи будут закрыты, а уже во вторник, исчерпав драйверы роста, мировые рынки акций, включая российский, могут начать закономерное снижение.
Значения по рублевому и валютному индикаторам на предстоящей неделе ожидаются в диапазоне 3120-3220 пунктов и 1580-1650 пунктов соответственно. Пара доллар/рубль будет торговаться в коридоре 61,20-62,50 руб. за долл., а пара доллар/евро ― 1,10-1,12 долл. за евро.
Рынок в ожидании перемен
Безусловно, главной новостью минувшей недели стала неожиданная для всех отставка российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым, которая последовала сразу после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию. В дальнейшем президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы России Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя российского правительства.
«Мы считаем, что новый глава кабинета министров не является временной фигурой, как это было в 2004-2008 годах с Михаилом Фрадковым и Виктором Зубковым. По словам Владимира Путина, с 2020 года темпы прироста инвестиций должны составлять не менее 5%, а их доля в ВВП к 2024 году должна вырасти с 21 до 24%. Для этого ему нужен прекрасный администратор и контролер, который будет следить за тем, чтобы эти инвестиции были эффективными и не привели к росту воровства и коррупции. По нашему мнению, это основные задачи, стоящие перед новым главой кабинета министров. В ближайшие месяцы мы ожидаем прогресса в проектах государства по расширению инфраструктурных инвестиций. Для рынка это может иметь следующие последствия: ускорение роста ВВП; рост спроса на товары и услуги, поддерживающие долгосрочные инвестиции; рост процентных ставок», ― подчеркивает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров.
«Отечественный рынок акций позитивно реагирует как на послание президента РФ Федеральному собранию, так и на заявления нового утвержденного премьер-министра Михаила Мишустина. В послании президента много говорилось о повышении доходов населения и поддержке материнства, как результат ― бумаги «Магнит» (+5,38%) и «Детский Мир» (+3,67%) оказались среди лидеров роста. Также исторический максимум обновили акции Yandex (+1,11%), отреагировав на слова премьера о внедрении цифровых технологий и о поддержке компании. Акции ЛСР (+4,46%) также среди лидеров, поскольку повышение доходов населения ― это путь к увеличению спроса на жилье. Меж тем абсолютным лидером роста стали бумаги ОГК-2 (+6,34%), от которой ждут существенного увеличения прибыли в текущем году на фоне завершения долгосрочной программы инвестиций», ― уточнил в комментарии ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
Между тем в ожидании перемен в правительстве РФ рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам ― доллару США и евро, хотя и предпринимал активные попытки частично восстановиться. Так, к закрытию торгов четверга обменный курс доллара США расчетами «завтра» вырос на 23 коп. (+0,38%), до отметки 61,65 руб. за долл., а курс евро прибавил 11 коп. (+0,17%), укрепившись до уровня 68,64 руб. за евро.
«В среду, 15 января, с утра ничто не предвещало политических сенсаций в России, пока к вечеру Россию и мир не сотрясла новость о неожиданной отставке правительства РФ во главе с главой кабмина Дмитрием Медведевым, а также о предстоящем в России в сентябре референдуме по поправкам к Конституции. В четверг большинством голосов Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост руководителя правительства РФ, а президент подписал указ о его назначении. Теперь рынку предстоит томительное, хотя, на наш взгляд, не слишком долгое ожидание перемен в правительстве, которые были анонсированы новым председателем правительства. В ожидании перемен рубль ослабевает», ― отмечает заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Рубль не смог удержаться от падения. Негативное влияние на него оказывают увеличенные покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января их объем составляет 18,2 млрд руб. в день плюс 2,8 млрд руб. отложенных покупок по сравнению с 9,3 млрд и 2,8 млрд руб. в предыдущий период. Кроме того, на рубль давила нефть, которая пыталась упасть ниже 64 долл. США за барр. Brent. И, наконец, на рынке существуют некоторые опасения, что правительство может повысить расходы, что приведет к росту денежной массы. Впрочем, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что речь в большей степени идет не о повышении расходов, а о повышении их качества. Тем не менее пока существуют вопросы о составе кабинета министров, рубль будет отражать неуверенность рынка, так как консервативная политика предыдущего правительства была одной из составляющих его текущего состояния. Хотя международные резервы РФ увеличились до 557,5 млрд с 549,5 млрд долл. США», ― отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
«Рубль не разделил оптимизма фондового рынка. Хотя сама по себе новость о смене правительства в России и конституционной реформе не встревожила иностранных инвесторов. Однако рубль реагирует и на внешние факторы. Цена на нефть застыла на месте. А инфляция в США достигла нового максимума за 14 месяцев. Это может ускорить приближение цикла повышения ставки Федеральной резервной системы США и, как следствие, замедлить процесс снижения ключевой ставки в России», ― убежден начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
На этом фоне валютная пара евро/доллар в минувший четверг продолжила нисходящее движение после выхода большого макроэкономического блока статистики из США. Как уточняют эксперты «Финама», индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе 2020 года составил 17 пунктов по сравнению с 2,4 пункта в декабре 2019 года, а количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 214 тыс. до 204 тыс.
«Розничные продажи в декабре подросли на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков, причем ноябрьское значение было пересмотрено в сторону повышения с +0,2% до +0,3%. Также стоит отметить, что экспортные цены в декабре упали на 0,2% против прогноза +0,2%, а импортные цены подросли на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Наконец, производственные запасы в ноябре просели на 0,2%, тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%», ― пояснили эксперты.
При этом цена нефти сорта Brent в четверг, 16 января, на ICE выросла на 0,7%, до 64,21 долл. США за барр. По словам экспертов, данные о росте ВВП Китая на 6% в соответствии с ожиданиями обеспечили нефтяному рынку немного оптимизма, хотя рынок по-прежнему обеспокоен будущим сделки ОПЕК+.
«В ближайшие месяцы курс рубля, скорее всего, закрепится на значениях 60-61 руб. за долл., но, если рост напряженности вокруг Ирана продолжится и цены на нефть будут расти, нельзя исключать укрепления рубля до отметок 58-60 руб. за долл. США. При этом перспективы II полугодия все равно выглядят хуже, чем ситуация в начале года, так как политическая повестка в США легко может стать менее благоприятной для российской валюты. В целом рублю в последние недели помогает ряд позитивных обстоятельств, среди которых снижение уровня геополитического давления на Россию после встречи нормандской четверки в начале декабря и некоторой нормализации отношений с Украиной, а также рост цен на нефть на мировых рынках на фоне снижения торговых трений США и Китая, в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, растет вероятность того, что электоральный цикл США будет в меньшей степени, чем ожидалось изначально, связан с российской повесткой, что особенно важно ― еще в декабре базовым сценарием для курса рубля в 2020 году было его укрепление в I полугодии с последующим ослаблением во II полугодии. Но рост напряженности в отношениях между США и Ираном открывает возможность для формирования другого сценария: вполне возможно, США переключат свое внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, что является положительным для российских финансовых рынков», ― подчеркнула в комментарии руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
«Мы пересмотрели наши ожидания по курсу доллар/рубль в I квартале 2020 года с 63 руб. до 61,5 руб. за долл. США. Во II полугодии ожидаем более плавное ослабление курса до 64,8 руб. за долл. в IV квартале 2020 года против предыдущего прогноза 66,5 руб. за долл. В конце декабря для российского валютного рынка произошел ряд позитивных изменений, который позволяет ожидать более крепкую траекторию движения рубля. Пересмотр связан в первую очередь с улучшением внешнего фона. Со стороны внутренних факторов также наблюдается поддержка для рубля. Несмотря на заявленные Владимиром Путиным инициативы по увеличению социальных трат, рост потребительских цен останется весьма сдержанным. По нашим последним оценкам, большую часть года инфляция будет находиться ниже 3% г/г, а завершит год на уровне 3,4% г/г. На этом фоне мы полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в I квартале 2020 года (на 50 базисных пунктов ― до 5,75%). Кроме того, мы не исключаем послаблений в бюджетном правиле во второй половине 2020 года на фоне трат ликвидной части Фонда национального благосостояния, что может стать новым фактором поддержки для рубля», ― убеждены аналитики Росбанка.
ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ
Начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко»:
― Оптимизм по поводу смены правительства усилился. Главной новостью четверга стало заявление о поддержке проектов цифровой экономики и необходимости послаблений для бизнеса. Стоит отметить, что экономический блок, в котором могут быть наибольшие изменения, еще не сформирован. Важным тезисом нового главы правительства РФ стал отказ от повышения ставки НДФЛ. Однако не исключается расширение объектов налогообложения. Ожидаем, что реакция рынка на кандидатуры министров будет спокойной.
Полагаю, что иностранные инвесторы займут выжидательную позицию и определятся в вопросе увеличения или сворачивания инвестиций в рублевые активы на горизонте месяца. До этого времени укрепление рубля ниже отметки 60 руб. к долл. США маловероятно. Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке будут отыгрываться политические новости. Ориентир по индексу Мосбиржи ― 3130-3160 пунктов, по валютной паре USD/RUB ― 61-61,50 руб. за долл. США.
Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков:
― На предстоящей неделе рубль имеет шансы укрепиться. Повысится влияние налогового периода, который традиционно увеличивает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Кроме того, рынок ОФЗ остается привлекательным для инвесторов. Минфин пользуется сложившейся ситуацией, проводя безлимитные аукционы. Соответственно, ждем небольшого укрепления рубля до отметки 61,2 руб. за долл. и 68,1 руб. за евро.
Рынок акций также остается относительно дешевым. Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет около 6,3%. Ожидается дальнейшее замедление годовой инфляции, что повышает вероятность очередного снижения ставки ЦБ РФ. На этом фоне привлекательность рынка будет только расти. Ждем продолжения повышательной тенденции. Индекс Мосбиржи способен подняться до 3200 пунктов, а индекс РТС ― до 1645 пунктов.
Начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев:
― Драйверы укрепления рубля выдохлись, однако поводов для продажи российской валюты пока набралось недостаточно, чтобы реализовать коррекционный сценарий. Внешние рынки пытаются выжать весь оставшийся позитив из текущего новостного фона, что не позволяет доллару США укрепиться. Глобальный фон для рубля отходит на второй план из-за большей насыщенности внутренних событий. Увеличенный объем почти вдвое покупок валюты Минфином РФ, особенно в условиях стартовавшего налогового периода, пока не является поводом для продажи рублей. Основные налоговые платежи в текущем месяце отвлекут порядка 1.75 трлн руб., что на 20% меньше, чем в декабре 2019 года.
Политические события в РФ пока не отвечают на вопросы инвесторов, однако в целом изменение состава правительства пока воспринимается скорее нейтрально. Доходности рынка рублевого долга достигли исторических минимумов, ОФЗ закладывают снижение размера ключевой ставки до 5,50-5,75% в среднесрочной перспективе. Это выглядит совсем неочевидным после объявленных мер президента РФ в социальной сфере и заявлений нового премьер-министра в отношении будущих государственных расходов. Все это подтверждает, что рубль не имеет драйверов для укрепления, однако внешняя конъюнктура также не располагает к отказу от рискованных стратегий. Наши прогнозы по основным валютным парам: рубль/доллар ― 61,5 руб. за долл. США, рубль/евро ― 68.25 руб. за евро, евро/доллар ― 1,11 долл. за евро.
Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов:
― Рынок настолько привык жить в условиях неоднозначности торговых отношений между США и Китаем, что возможная политическая неопределенность после отставки правительства РФ не смогла оказать на него существенного влияния. Курс рубля, как и индексы Московской биржи и РТС, немного «просел» на фоне последних новостей из Кремля, однако пока нет предпосылок ожидать «критического» снижения.
Наш прогноз на 24 января 2020 года: USD ― 61,60 руб. за долл., EUR ― 68,60 руб. за евро, пара EUR/USD ― 1,11 долл. США за евро. Фондовые индексы: IMOEX ― 3160 пунктов, IRTS ― 1615 пунктов.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер:
― Долгосрочные формации роста финансовых активов сохраняют свою актуальность. Инвестиционный потенциал отечественных акций не реализован, а сила российского рубля очевидна. При этом достижение ожидаемых нами ранее целей вкупе с локальной перекупленностью рисковых активов предопределяют смещение краткосрочного сентимента в нейтральную плоскость. Риск коррекции на рынках акций стал преобладать в наших оценках. На будущей неделе допускаем нисходящее движение по широкому кругу рисковых инструментов и рост аппетита к защитным инструментам ― валютам фондирования, облигациям и золоту.
Ориентиром нисходящего движения из области 3180 пунктов по индексу Мосбиржи выступает уровень 3130 пунктов. При этом индекс РТС может направиться в сторону 1610 пунктов. Нацвалюта может ограниченно ослабнуть по паре USD/RUB до 62,2 руб. за долл. США, по паре EUR/RUB ― до 69,3 руб. за евро. Валютная пара EUR/USD останется в районе текущих значений с ориентиром к 1,114 долл. за евро.
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов:
― Заключение долгожданного торгового соглашения между США и Китаем на прошедшей неделе способствовало продолжению мажорных настроений на глобальных финансовых рынках. Однако, несмотря на подписание первой фазы сделки, Вашингтон рассмотрит снятие оставшихся пошлин с Поднебесной не ранее чем через 10 месяцев. Представитель администрации Белого дома пояснил, что США оставляют за собой право ввести дополнительные пошлины в случае нарушения Пекином условий первой фазы торгового соглашения. Поэтому торговая война еще далека от своего завершения, и, скорее всего, до конца текущего года инвесторы еще не раз услышат грозные заявления Трампа в сторону Китая, что будет вызывать волатильность на глобальных рынках акций. В понедельник, в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, заокеанские биржи будут закрыты, а уже во вторник, исчерпав драйверы роста, мировые рынки акций, включая российский, могут начать закономерное снижение.
Значения по рублевому и валютному индикаторам на предстоящей неделе ожидаются в диапазоне 3120-3220 пунктов и 1580-1650 пунктов соответственно. Пара доллар/рубль будет торговаться в коридоре 61,20-62,50 руб. за долл., а пара доллар/евро ― 1,10-1,12 долл. за евро.
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