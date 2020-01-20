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В России могут запретить взимание банками комиссии за платежи по ЖКХ

УрБК, Москва, 20.01.2020. До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий банкам брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.



По его словам, эту инициативу уже одобрил ЦБ. Отмечается, что сейчас для граждан комиссия составляет 0,5-2%.



«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — сказал Сергей Неверов.



По его мнению, технически изменения просты, но очень важны для людей. С. Неверов рассказал, что изначально планировалось ввести подобный запрет и на комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей, но этой идеи решено было отказаться после консультаций с отраслевым сообществом. Это связано с тем, что с нового года банки уже понесли некоторые потери: был отменен так называемый банковский роуминг — комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.

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