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Директор одного из предприятий Нижнего Тагила оштрафован за сокрытие налогов на сумму более 42 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Директор одного из предприятий Нижнего Тагила оштрафован за сокрытие налогов на сумму более 42 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба Управления СК России по Свердловской области, обвиняемый знал о наличии задолженности по налоговым отчислениям у возглавляемого им юридического лица.



Исходя из этого, директором было сокрыто от налоговых органов более 42 млн руб. Однако в дальнейшем органы СКР пресекли противоправные действия обвиняемого. На завершающей стадии расследования от подсудимого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Суд принял к сведению и учел те факты, что обвиняемый ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, загладил причиненный преступлением вред путем возмещения в полном размере недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, а также начисленной на эту сумму пени.



Постановлением судьи уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено с назначением ему судебного штрафа в размере 50 тыс. руб.

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