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Директор одного из предприятий Нижнего Тагила оштрафован за сокрытие налогов на сумму более 42 млн рублей

17 январь 2020 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Директор одного из предприятий Нижнего Тагила оштрафован за сокрытие налогов на сумму более 42 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления СК России по Свердловской области, обвиняемый знал о наличии задолженности по налоговым отчислениям у возглавляемого им юридического лица.

Исходя из этого, директором было сокрыто от налоговых органов более 42 млн руб. Однако в дальнейшем органы СКР пресекли противоправные действия обвиняемого. На завершающей стадии расследования от подсудимого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд принял к сведению и учел те факты, что обвиняемый ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, загладил причиненный преступлением вред путем возмещения в полном размере недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, а также начисленной на эту сумму пени.

Постановлением судьи уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено с назначением ему судебного штрафа в размере 50 тыс. руб.

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