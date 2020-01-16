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В УПН прогнозируют появление на рынке жилья квартир-«маткапиталок»
16 январь 2020 (15:02)
Решение президента РФ Владимира Путина о начале выплат материнского капитала за рождение первого ребенка может привести к массовому появлению на рынке жилья небольших квартир-«маткапиталок». Об этом написал в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен» начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
«Фокус в том, что на демографию материнский капитал если и влияет, то очень слабо. Главным бенефициантом этого решения является рынок жилья. На него направили свои средства 86% семей из тех, кто уже распорядился средствами материнского капитала», — написал М. Хорьков.
По его словам, решение о начале выплат маткапитала за рождение первого ребенка приведет к тому, что застройщики будут массово выпускать на рынок микроквартиры стоимостью до 1 млн руб. Это повысит доступность жилья для покупателей с низким бюджетом.
«Фокус в том, что на демографию материнский капитал если и влияет, то очень слабо. Главным бенефициантом этого решения является рынок жилья. На него направили свои средства 86% семей из тех, кто уже распорядился средствами материнского капитала», — написал М. Хорьков.
По его словам, решение о начале выплат маткапитала за рождение первого ребенка приведет к тому, что застройщики будут массово выпускать на рынок микроквартиры стоимостью до 1 млн руб. Это повысит доступность жилья для покупателей с низким бюджетом.
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