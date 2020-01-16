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ЦБ: Годовая инфляция в России на конец января составит 2,5-2,6%

16 январь 2020 (11:04)

УрБК, Москва, 16.01.2020. К концу января инфляция в России может замедлиться до 2,5-2,6% в годовом выражении. Об этом журналистам сообщил директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов в кулуарах Гайдаровского форума.

«Инфляция снизится на 0,4-0,5% по отношению к декабрю, это где-то 2,5-2,6% год к году к концу января», — заявил он.

Как уточняет ТАСС, по данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре 2019 года составила 3%. В 2020 году ЦБ ожидает, что в первом квартале инфляция достигнет уровня ниже 3%, а по итогам 2020 года будет находиться в диапазоне 3,5-4%.

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