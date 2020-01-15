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Прекращение технической поддержки Windows 7 может стать проблемой для российских банков
15 январь 2020 (13:49)
УрБК, Москва, 15.01.2020. Прекращение технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для многих российских банков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
С 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как пояснил архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений ведет к существенным рискам потери данных.
Как отмечают эксперты, действующие нормативные документы Центробанка РФ относят работу кредитно-финансовых организаций с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности. И хотя многие банки сегодня способны обеспечить безопасную работу оргтехники со старой операционной системой в локальной сети, де-юре они будут оставаться нарушителями и могут получить предписание от ЦБ.
Между тем даже крупнейшие российские банки не успели перевести все свои устройства на обновленную версию Windows 10. В частности, в ВТБ сообщили, что, «безусловно, банкам требуются временные и финансовые затраты на апгрейд оборудования и информационных систем, обновление систем ВТБ идет в плановом режиме». Аналогичные обновления технических систем сейчас проводятся и в других кредитно-финансовых организациях. При этом часть банков заявила, что заключила с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Однако, как пояснил источник в Microsoft, предлагаемая платная поддержка не альтернатива обновлению операционной системы, а временная мера. Хотя часть экспертов допускает, что компьютер с необновляемой ОС не несет серьезных рисков информбезопасности, если работает в локальной сети, защищенной антивирусами. Причем руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин уверен, что работать без техподдержки относительно безопасно только до тех пор, пока злоумышленники не находят в ней неустраненную уязвимость.
По данным сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года доля компьютеров с Windows 7 в России составляла около 32%. По оценке бизнес-консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, соотношение в российских банках ниже — примерно на каждом пятом компьютере установлена система Windows 7. По оценкам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, для обновления 20% этого парка с установкой операционной системы Windows 10 может потребоваться не менее 15 млрд руб. (с учетом того, что каждая единица техники обойдется не менее чем в 1 тыс. долл. США, и скидки за объем).
С 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как пояснил архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений ведет к существенным рискам потери данных.
Как отмечают эксперты, действующие нормативные документы Центробанка РФ относят работу кредитно-финансовых организаций с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности. И хотя многие банки сегодня способны обеспечить безопасную работу оргтехники со старой операционной системой в локальной сети, де-юре они будут оставаться нарушителями и могут получить предписание от ЦБ.
Между тем даже крупнейшие российские банки не успели перевести все свои устройства на обновленную версию Windows 10. В частности, в ВТБ сообщили, что, «безусловно, банкам требуются временные и финансовые затраты на апгрейд оборудования и информационных систем, обновление систем ВТБ идет в плановом режиме». Аналогичные обновления технических систем сейчас проводятся и в других кредитно-финансовых организациях. При этом часть банков заявила, что заключила с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Однако, как пояснил источник в Microsoft, предлагаемая платная поддержка не альтернатива обновлению операционной системы, а временная мера. Хотя часть экспертов допускает, что компьютер с необновляемой ОС не несет серьезных рисков информбезопасности, если работает в локальной сети, защищенной антивирусами. Причем руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин уверен, что работать без техподдержки относительно безопасно только до тех пор, пока злоумышленники не находят в ней неустраненную уязвимость.
По данным сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года доля компьютеров с Windows 7 в России составляла около 32%. По оценке бизнес-консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, соотношение в российских банках ниже — примерно на каждом пятом компьютере установлена система Windows 7. По оценкам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, для обновления 20% этого парка с установкой операционной системы Windows 10 может потребоваться не менее 15 млрд руб. (с учетом того, что каждая единица техники обойдется не менее чем в 1 тыс. долл. США, и скидки за объем).
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