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ФТС в 2019 году сократила на 5,5% доходные перечисления в бюджет РФ

УрБК, Москва, 14.01.2020. В декабре 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых Федеральной таможенной службой (ФТС), составила 554,15 млрд руб., об этом говорится в официальном сообщении ведомства.



«За 2019 год сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5728,96 млрд руб.», — сообщается на сайте ФТС.



Как уточняет «Прайм», это на 5,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году объем доходных перечислений ФТС в российский бюджет достиг 6,063 трлн руб. При этом в декабре 2019 года сокращение денежных отчислений от Федеральной таможенной службы составило 15,2%.



Ранее, в конце декабря прошлого года, глава ФТС Владимир Булавин заявлял, что Федеральная таможенная служба РФ исполнит или немного перевыполнит план по перечислению средств в бюджет по итогам 2019 года, который составлял 5,639 трлн руб.

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