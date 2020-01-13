Проблемные «мусорные» деньги

Минприроды РФ не может освоить бюджетные средства, выделенные на реализацию «мусорной реформы». Счетная палата РФ пришла к выводу, что руководители нацпроекта «Экология» не могут заключить с субъектами соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в области обращения с ТКО, а у операторов отсутствует заинтересованность в реализации этого федерального проекта. Тем временем в Свердловской области назревает бунт против строительства мусоросортировочного полигона в Красноуфимском районе. Жители заявили, что готовы перекрыть железнодорожную трассу и автомобильные дороги.Объем мусора в России увеличивается с такой скоростью, что через шесть лет в стране закончатся полигоны для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты РФ о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология». В нем приводится анализ своевременности финансирования целей и задач нацпроекта, включая мероприятия в рамках «мусорной реформы».Аудиторы пришли к выводу, что в материалах паспорта федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» отсутствуют мероприятия, учитывающие приоритеты госполитики в сфере обращения с отходами. Также там не приводится обоснование планируемых результатов и их достаточности для достижения цели и показателей федерального проекта.«Это… влияет на достижение цели и целевых показателей НП «Экология» по эффективному обращению с отходами производства и потребления, в том числе ликвидации всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов», — говорится в материалах отчета.Констатировала Счетная палата и то, о чем без устали пишут некоторые региональные СМИ в разных субъектах и в Свердловской области в частности. Направленные на создание мощностей по обработке и утилизации отходов в целях повышения доли утилизации образуемых отходов до 36% к 2024 году меры в отдельных субъектах Российской Федерации недостаточны. Например, в 7 из 10 субъектов остаточная емкость полигонов будет исчерпана в ближайшее время, а критичная ситуация с местами захоронения ТКО не изменится.«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО», — делают вывод в Счетной палате.В Счетной палате напомнили, что руководителем нацпроекта «Экология» является министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, а администратором — его первый заместитель Денис Храмов.Кстати, именно Дмитрий Кобылкин в конце 2019 года предложил губернаторам компенсировать региональным операторам выпадающие доходы от провалов в выстраивании схем по сбору и вывозу ТКО. 10 декабря стало известно о письме за подписью Кобылкина в адрес глав субъектов. В нем говорилось о «критической ситуации» с вывозом ТКО: уровень неплатежей со стороны физических и юридических лиц в некоторых регионах достиг 70% и поэтому существует высокий риск прекращения оказания услуги. В связи с чем в Минприроды предложили подумать над возможной компенсацией выпадающих доходов этих самых операторов.Вместе с тем, как следует из отчета Счетной палаты, информация о расходовании средств федерального бюджета в целях реализации НП «Экология» свидетельствует о крайне низком исполнении бюджетных назначений.«Так, Минприроды России в установленный срок (15 февраля 2019 года — прим. СП) не заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в области обращения с отходами. Вследствие этого средства федерального бюджета в размере 3 321,8 млн руб. (более 70% от предусмотренных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО») возвращены в резервный фонд правительства Российской Федерации», — сказано в документе.Кроме того, по данным субъектов, объем внебюджетных инвестиций на 2019 год оценивается в размере 271 млрд 258,2 млн руб., или 8,5% от их объема на реализацию нацпроекта.«Что показывает отсутствие заинтересованности хозяйствующих субъектов в реализации федеральных проектов и может являться следствием недостаточно проработанного механизма привлечения их средств», — делают вывод в Счетной палате.Таким образом, возникает вопрос к Минприроды: если само ведомство не способно организовать работу по расходованию бюджетных средств в рамках «мусорной реформы», с какой стати регионы должны тратить бюджетные средства на компенсацию выпадающих доходов операторов?Судя по всему, вопросу этому суждено остаться риторическим.На этом фоне обостряется ситуация в Свердловской области, где жители Красноуфимского района заявили о готовности перекрыть железную дорогу и автомобильные трассы, если власти не откажутся от планов по строительству мусороперерабатывающего полигона.По их словам, объекты хотят разместить рядом с детским лагерем «Чайка», деревней Межевая, городом Красноуфимском и селом Крылово. Жители уверены, что это будет фактически свалка. По их словам, они писали Владимиру Путину, просили отменить проект, но все прошения были проигнорированы. Причем население сомневается в том, что мусор будут сортировать, и настаивает на раздельном сборе мусора от каждого домовладения.Впрочем, с учетом общей неготовности федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», их опасения могут быть преждевременны и даже беспочвенны. Возможно, никакого полигона в Красноуфимске попросту не будет.