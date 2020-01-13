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Самыми популярными интернет-товарами у жителей Челябинска в январские праздники стали электроника и автотовары
13 январь 2020 (15:53)
УрБК, Челябинск, 13.01.2020. По объему потраченных в новогодние дни средств самыми популярными товарами у жителей Челябинска в рамках онлайн-шопинга стали электроника, товары для дома, бытовая техника и автотовары. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета», изучив платежи на онлайн-площадках и данные о переходах с «Яндекс.Маркета» на сайты интернет-магазинов в период с 1 по 8 января 2020 года.
Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Деньги», среди наиболее часто покупаемых в интернете товаров также оказались одежда, обувь, косметика, товары для хобби, книги, детские игрушки и спортинвентарь. При этом средний чек по этим товарам по сравнению с первыми днями января 2019 года уменьшился.
Так, в начале нового года на одежду и обувь челябинцы тратили в среднем по 566 руб., что на 11% меньше, чем в эти же дни 2019 года. При этом средний чек за косметику и товары для здоровья понизился на 28% и составил 2 тыс. 859 руб. За книги средний чек горожан упал на 50% — до 203 руб., аналогичная ситуация наблюдается и с игрушками для детей, по которым челябинцы сократили расходы до 3 тыс. 427 руб.
Особым спросом у пользователей «Яндекс.Маркета» в Челябинске пользовалась электроника, где средний чек по сравнению с предыдущим годом вырос в 2 раза и составил 4 тыс. 622 руб. При этом в интернет-магазинах бытовой техники челябинцы платили в среднем по 2 тыс. 524 руб., что на 9% меньше показателя 2019 года.
За товары для дома и сада в новогодние праздники горожане в среднем платили на 21% больше, чем годом ранее, по 4 тыс. руб. Также в праздники у челябинцев были популярны товары для активного отдыха и спорта, хотя средний чек по ним сократился на 12% — до 6 тыс. 149 руб.
При этом челябинские автовладельцы расходовали на запчасти и аксессуары для машин в среднем по 3 тыс. 176 руб., что на 29% больше, чем в январе 2019 года. Кроме того, существенно вырос спрос на товары для хобби, где в среднем чек составил 2 тыс. 941 руб., что на 45% больше по сравнению с январем 2019 года.
Также в новогодние каникулы горожане активно занимались образованием — за онлайн-курсы и мастер-классы челябинцы платили в среднем по 2 тыс.183 руб., за услуги образовательных учреждений — по 2 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Деньги», среди наиболее часто покупаемых в интернете товаров также оказались одежда, обувь, косметика, товары для хобби, книги, детские игрушки и спортинвентарь. При этом средний чек по этим товарам по сравнению с первыми днями января 2019 года уменьшился.
Так, в начале нового года на одежду и обувь челябинцы тратили в среднем по 566 руб., что на 11% меньше, чем в эти же дни 2019 года. При этом средний чек за косметику и товары для здоровья понизился на 28% и составил 2 тыс. 859 руб. За книги средний чек горожан упал на 50% — до 203 руб., аналогичная ситуация наблюдается и с игрушками для детей, по которым челябинцы сократили расходы до 3 тыс. 427 руб.
Особым спросом у пользователей «Яндекс.Маркета» в Челябинске пользовалась электроника, где средний чек по сравнению с предыдущим годом вырос в 2 раза и составил 4 тыс. 622 руб. При этом в интернет-магазинах бытовой техники челябинцы платили в среднем по 2 тыс. 524 руб., что на 9% меньше показателя 2019 года.
За товары для дома и сада в новогодние праздники горожане в среднем платили на 21% больше, чем годом ранее, по 4 тыс. руб. Также в праздники у челябинцев были популярны товары для активного отдыха и спорта, хотя средний чек по ним сократился на 12% — до 6 тыс. 149 руб.
При этом челябинские автовладельцы расходовали на запчасти и аксессуары для машин в среднем по 3 тыс. 176 руб., что на 29% больше, чем в январе 2019 года. Кроме того, существенно вырос спрос на товары для хобби, где в среднем чек составил 2 тыс. 941 руб., что на 45% больше по сравнению с январем 2019 года.
Также в новогодние каникулы горожане активно занимались образованием — за онлайн-курсы и мастер-классы челябинцы платили в среднем по 2 тыс.183 руб., за услуги образовательных учреждений — по 2 тыс. руб.
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