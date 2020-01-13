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ММК вошел в число лидеров ежегодных индексов Российского союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лидеров ежегодных индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«РСПП обнародовал ежегодные индексы, отражающие достижения крупнейших российских компаний в области управления корпоративной ответственностью, устойчивого развития и социального предпринимательства. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» вошло в группу лидеров индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», — говорится в сообщении.



Индекс «Ответственность и открытость» отражает, насколько организации готовы обнародовать информацию о себе: в группу лидеров индекса вошли 34 компании, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат, который и ранее отмечался за высокие стандарты раскрытия информации. Годовые отчеты ММК не раз становились победителями конкурсов среди российских эмитентов, а сам комбинат неоднократно выигрывал конкурс «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации» для компаний-эмитентов. В группу лидеров индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» в 2019 году вошли 30 компаний, показавших позитивную динамику, в том числе ПАО «ММК».



РСПП составляет индексы в области устойчивого развития с 2014 года, в их основе лежит анализ публичной корпоративной отчетности компаний, включая годовые и нефинансовые отчеты. Анализируются отчеты компаний, входящих в топ-100 крупнейших компаний по рейтингам RAEX-600 и РБК-500. Задача индексов — оценить вклад организаций в устойчивое развитие общества, уровень корпоративной ответственности и открытости, ввести систему конкретных, сравнимых и верифицируемых показателей в сфере открытости и ответственности бизнеса.

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