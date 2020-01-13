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На работы по расчистке улиц Екатеринбурга от снега и льда вышли 202 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Сегодня, 13 января, на работы по расчистке улиц Екатеринбурга от снега и льда вышли 202 единицы спецтехники.



Из этого числа 27 единиц составляют КДМ, 48 тракторов, 10 фронтальных погрузчиков, 84 самосвала. При этом основной упор будет сделан на ручной труд 449 дорожных рабочих, сообщает официальный городской портал.



Особое внимание по поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского коммунальные службы обратят на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам, школам и детсадам.



Добавим, что в ходе сегодняшнего оперативного совещания Александр Высокинский указал, что снег должны вывозить в темное время суток, когда трафик на дорогах практически отсутствует. И потребовал держать высокий темп вывоза снега на спецполигоны.

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