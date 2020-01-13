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Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование

13 январь 2020 (12:06)

Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее образование. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.

«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 21,9%, среднее профессиональное образование — 40,7%, среднее общее образование — 16,4%, основное общее образование — 17,6%, не имеющих основного общего образования — 3,4%», — говорится в сообщении.

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