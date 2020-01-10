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Директора челябинского завода приговорили к штрафу за сокрытие 22,7 млн рублей от уплаты налогов
10 январь 2020 (12:05)
УрБК, Челябинск, 10.01.2020. Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 58-летнему местному жителю, обвиняемому по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, обвиняемый в период с октября 2017 по ноябрь 2018 года, достоверно зная об имеющейся у ООО «Чел ЖБИ-1» недоимке по налогам и имея реальную возможность частичного ее погашения, сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 22,7 млн руб.
На основании представленных прокурором доказательств судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, обвиняемый в период с октября 2017 по ноябрь 2018 года, достоверно зная об имеющейся у ООО «Чел ЖБИ-1» недоимке по налогам и имея реальную возможность частичного ее погашения, сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 22,7 млн руб.
На основании представленных прокурором доказательств судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.
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