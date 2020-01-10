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Директора челябинского завода приговорили к штрафу за сокрытие 22,7 млн рублей от уплаты налогов

УрБК, Челябинск, 10.01.2020. Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 58-летнему местному жителю, обвиняемому по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, обвиняемый в период с октября 2017 по ноябрь 2018 года, достоверно зная об имеющейся у ООО «Чел ЖБИ-1» недоимке по налогам и имея реальную возможность частичного ее погашения, сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 22,7 млн руб.



На основании представленных прокурором доказательств судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:05</span><br /><strong>Директора челябинского завода приговорили к штрафу за сокрытие 22,7 млн рублей от уплаты налогов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 10.01.2020. Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 58-летнему местному жителю, обвиняемому по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092452-direktora-chelyabinskogo-zavoda-prigovorili-k-shtrafu-za-sokrytie-227-mln-rubley-ot-uplaty-nalogov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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