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В Екатеринбурге участок земли с тлеющим полигоном отходов может перейти в муниципальную собственность

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



Совещание было посвящено неблагополучной экологической обстановке, сложившейся на территории Орджоникидзевского района и связанной с горением мусора на несанкционированной свалке. Участок, где находится свалка, расположен на улице Коммунистической, 52 и относится к числу тех, государственная собственность на которые не разграничена.



По словам главы администрации Орджоникидзевского района Романа Кравченко, в 2018 году был выявлен факт несанкционированного складирования отходов на этом участке. Летом 2019 года там произошло возгорание, которое было ликвидировано благодаря привлечению сил МЧС.



12 декабря 2019 года пожар возобновился, и на этот раз, по данным МЧС, заливкой воды его не потушить. Дело в том, что свалка представляет собой карьер, сопоставимый с 9-этажным домом, и мусор тлеет на большой глубине, создавая задымление.



«На сегодняшний день по итогам лабораторных исследований, проведенных специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в атмосферном воздухе на границе ближайшей жилой застройки нет превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Однако площадь горения увеличивается, создавая угрозу перехода на лесной массив и расположенный неподалеку коллективный сад», — говорится в сообщении.



Александр Высокинский распорядился в срочном порядке остановить пожар при помощи вывозимого из города снега. «Снег, который будет складироваться на месте глубинного пожара, перекроет доступ воздуха, необходимый для горения, а когда начнет таять, зальет огонь», — сказал глава города. Участники совещания поддержали данное предложение.



Также градоначальник дал поручение проработать с министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области вопрос о передаче данного участка в муниципальную собственность. Это позволит оперативно решить многие проблемы, возникающие из-за этой незаконной свалки.



Кроме того, Александр Высокинский обратился к представителям органов внутренних дел с просьбой ограничить въезд грузовиков с мусором на несанкционированную свалку, установив запрещающие дорожные знаки и обеспечив охрану данного участка.

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