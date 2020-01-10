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В Свердловской области официально зарегистрированы более 22 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. По состоянию на 9 января 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 22 тыс. 116 человек. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.



Отметим, что по состоянию на 1 января 2019 года на Среднем Урале насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.



Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области за последний год вырос с 0,97% до 1,03%.

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