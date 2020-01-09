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На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург частично ограничат движение на неделю
9 январь 2020 (16:32)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. В связи с капитальным ремонтом путепровода через автомобильную дорогу Р-242 Пермь — Екатеринбург (на 331 км) на время демонтажа пролетных строений путепровода с 13 по 19 января 2020 года вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 км, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт.
Кроме того, для левых поворотов в с. Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на км 337 и 317 автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный)», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 км, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт.
Кроме того, для левых поворотов в с. Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на км 337 и 317 автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный)», — говорится в сообщении.
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