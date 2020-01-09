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УБРиР проведет в феврале 2020 года внеочередное собрание акционеров
9 январь 2020 (11:58)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) сообщило о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое запланировано на 21 февраля 2020 года.
Как говорится в сообщении банка, среди основных вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — досрочное прекращение полномочий членов совета директоров УБРиР и избрание нового состава совета директоров ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО КБ «УБРиР» от действующих акционеров — 20 января 2020 года. При этом датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР», является 31 декабря 2019 года.
Регистрация участников будет проводиться 21 февраля 2020 года с 11 часов по адресу: город Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67. Для участия в собрании акционерам банка при себе необходимо иметь паспорт, а их представителям — доверенность, оформленную надлежащим образом.
Со всеми материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров УБРиР, его участники могут ознакомиться с 27 января.
Как говорится в сообщении банка, среди основных вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — досрочное прекращение полномочий членов совета директоров УБРиР и избрание нового состава совета директоров ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО КБ «УБРиР» от действующих акционеров — 20 января 2020 года. При этом датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР», является 31 декабря 2019 года.
Регистрация участников будет проводиться 21 февраля 2020 года с 11 часов по адресу: город Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67. Для участия в собрании акционерам банка при себе необходимо иметь паспорт, а их представителям — доверенность, оформленную надлежащим образом.
Со всеми материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров УБРиР, его участники могут ознакомиться с 27 января.
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