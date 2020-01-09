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Суд аннулировал 30 контрактов свердловского ГУФСИН на покупку сахара

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения региональным ГУФСИН России законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«Установлено, что в декабре 2018 года ГУФСИН России по Свердловской области и ООО «Союз-транс» заключено 30 государственных контрактов на поставку белого кристаллического сахара. Каждый из контрактов заключен на сумму до 100 тыс. руб., то есть в пределах ограничения, установленного Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», — говорится в сообщении.



Между тем все 30 контрактов с одной и той же организацией заключены в один день на общую сумму свыше 2,9 млн руб.



«Фактически контракты образуют одну сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами. Дробление единой закупки на группу однородных (идентичных) товаров, сумма по каждому из которых не превышает предусмотренного ограничения, свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов», — сообщили в пресс-службе.



По результатам проверки прокуратура направила в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление о признании недействительными (ничтожными) государственных контрактов. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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