Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!

Уходящий 2019-й можно назвать годом обсуждения мегапроектов в Екатеринбурге. В центре внимания оказались «Универсиада-2023», вторая ветка метро, Генплан-2035. Также город начал активно готовиться к празднованию 300-летнего юбилея. Остается надеяться, что хотя бы часть намеченных планов реализуется и Екатеринбург в ближайшие годы кардинально преобразится.2019 год запомнится нам не только мегапроектами, но и законодательными нововведениями — ростом НДС, запуском Системы быстрых платежей, реформой эскроу-счетов, ужесточением требований к заемщикам.Будущий год обещает быть не менее интересным. В России завершится переход к исчислению налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. Снизится порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Появятся электронные трудовые книжки.Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» желает всем в новом году стабильности и процветания. Пусть доходы, зарплаты, пенсии и пособия будут расти не только в отчетах Росстата. Желаем, чтобы все намеченные планы, проекты были успешно реализованы. Пусть в каждой семье царит мир, гармония и благополучие!Мы благодарим своих читателей за то, что они не были равнодушны к происходящему вокруг и помогали нам формировать информационную повестку.Мы вернемся к вам 9 января 2020 года.С уважением, коллектив ИАА «УралБизнесКонсалтинг»