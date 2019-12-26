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ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургской страховой компании «Урал-Рецепт М»

26 декабрь 2019 (14:38)

УрБК, Москва, 26.12.2019. Банк России отозвал у страховой компании «Урал-Рецепт М» лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью. Об этом говорится в материалах регулятора.

Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Отметим, что страховая компания «Урал-Рецепт М» зарегистрирована в Екатеринбурге по ул. Карла Либкнехта, 22.

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