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Благотворительный фонд ММК направил 9 млн рублей на покупку новогодних подарков для детей
26 декабрь 2019 (10:56)
УрБК, Магнитогорск, 26.12.2019. В здании благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») состоялось традиционное совещание с участием руководителей детских специализированных учреждений Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
В мероприятии также приняли участие член попечительского совета БФ «Металлург», депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев, член Совета БФ «Металлург», начальник управления социальной защиты населения Магнитогорска Ирина Михайленко, старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов, начальник управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» Кирилл Голубков, представители организаций-благотворителей.
На встрече подвели итоги реализации программы «Наши дети», а также утвердили план мероприятий по празднованию Нового года.
«Более 9 млн руб. выделено благотворителями (крупнейший — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») на проведение новогодних мероприятий в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах, детских садах, клубах и ТОСах в том числе с участием депутатов Магнитогорского городского собрания и областного законодательного собрания. Новогодние подарки — а это одежда, обувь, игрушки, спортинвентарь, оргтехника и многое другое — получат участники благотворительных программ, дети-инвалиды, многодетные семьи, потерявшие кормильца и состоящие на учете в фонде, детские специализированные учреждения города и прилегающих сельских районов», — говорится в сообщении.
Всего будет вручено более 15 тыс. новогодних подарков. Их очень тщательно выбирала на тендере комиссия еще в августе этого года. В мероприятиях примут участие более 23 тыс. детей и подростков.
В мероприятии также приняли участие член попечительского совета БФ «Металлург», депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев, член Совета БФ «Металлург», начальник управления социальной защиты населения Магнитогорска Ирина Михайленко, старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов, начальник управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» Кирилл Голубков, представители организаций-благотворителей.
На встрече подвели итоги реализации программы «Наши дети», а также утвердили план мероприятий по празднованию Нового года.
«Более 9 млн руб. выделено благотворителями (крупнейший — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») на проведение новогодних мероприятий в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах, детских садах, клубах и ТОСах в том числе с участием депутатов Магнитогорского городского собрания и областного законодательного собрания. Новогодние подарки — а это одежда, обувь, игрушки, спортинвентарь, оргтехника и многое другое — получат участники благотворительных программ, дети-инвалиды, многодетные семьи, потерявшие кормильца и состоящие на учете в фонде, детские специализированные учреждения города и прилегающих сельских районов», — говорится в сообщении.
Всего будет вручено более 15 тыс. новогодних подарков. Их очень тщательно выбирала на тендере комиссия еще в августе этого года. В мероприятиях примут участие более 23 тыс. детей и подростков.
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