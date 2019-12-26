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В Екатеринбурге из-за аварии без холодной воды остались 3 тыс. 574 человека

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Накануне, 25 декабря, в Екатеринбурге на улице Волгоградской произошло повреждение на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм.



В настоящее время под ограничением в подаче холодной воды находятся 13 многоквартирных жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



В общей сложности без воды остались 3 тыс. 574 человека, из них 767 детей. При этом социально значимые объекты под отключение не попали. На месте организован подвоз воды. Ремонтные работы спланированы на 26 декабря, указали в ведомстве.

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