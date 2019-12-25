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В Екатеринбурге началась кампания по выбору талисмана Универсиады-2023

25 декабрь 2019 (17:44)

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. В Екатеринбурге началась кампания по выбору талисмана Универсиады-2023. По этому поводу сегодня провели пресс-конференцию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Первый этап кампании представляет собой онлайн-опрос на сайте. Поучаствовать в нем можно и в рамках офлайн-опроса: с 27 по 29 декабря 2019 года в Екатеринбурге (в торговых комплексах «Гринвич», «Мега» и в аэропорту Кольцово), а также в аэропортах Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского.

Среди вариантов символа — животные, растения, камни и сказочные персонажи. Можно предложить и свою версию. Также голосующим предлагается наделить талисман характером и даже создать ему гардероб, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

«Иногда символ запоминается больше, чем само спортивное событие. И важно, что мы даем старт этой кампании именно здесь — в здании Уральского Федерального университета. Это привлечет внимание к вузу и региону не только тех, кто занимается спортом, но и все студенческое сообщество», — отметил Евгений Куйвашев.

Александр Высокинский, в свою очередь, отметил, что при выборе талисмана Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге, стоит учесть особенности уральского края и его богатую историю.

«У нас есть опыт проведения международных саммитов, выставки «Иннопром», Всемирного дня городов ООН-Хабитат. Каждое из этих мероприятий оставляет свою историю, а регион приобретает богатый опыт. Все это дает нам право говорить, что мероприятие будет выполнено на самом высоком уровне», — заявил глава Екатеринбурга.

По итогам первого этапа определят десять самых популярных персонажей, после чего студенты художественных вузов страны их нарисуют. Экспертное жюри, в составе которого профессиональные художники, иллюстраторы, мультипликаторы, а также известные жители Екатеринбурга, выберет три лучших варианта. Финальный этап — национальное голосование — состоится в апреле-мае 2020 года.

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