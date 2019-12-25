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В Екатеринбурге началась кампания по выбору талисмана Универсиады-2023





Первый этап кампании представляет собой онлайн-опрос на



Среди вариантов символа — животные, растения, камни и сказочные персонажи. Можно предложить и свою версию. Также голосующим предлагается наделить талисман характером и даже создать ему гардероб, сообщает официальный портал Екатеринбурга.



«Иногда символ запоминается больше, чем само спортивное событие. И важно, что мы даем старт этой кампании именно здесь — в здании Уральского Федерального университета. Это привлечет внимание к вузу и региону не только тех, кто занимается спортом, но и все студенческое сообщество», — отметил Евгений Куйвашев.



Александр Высокинский, в свою очередь, отметил, что при выборе талисмана Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге, стоит учесть особенности уральского края и его богатую историю.



«У нас есть опыт проведения международных саммитов, выставки «Иннопром», Всемирного дня городов ООН-Хабитат. Каждое из этих мероприятий оставляет свою историю, а регион приобретает богатый опыт. Все это дает нам право говорить, что мероприятие будет выполнено на самом высоком уровне», — заявил глава Екатеринбурга.



По итогам первого этапа определят десять самых популярных персонажей, после чего студенты художественных вузов страны их нарисуют. Экспертное жюри, в составе которого профессиональные художники, иллюстраторы, мультипликаторы, а также известные жители Екатеринбурга, выберет три лучших варианта. Финальный этап — национальное голосование — состоится в апреле-мае 2020 года. УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. В Екатеринбурге началась кампания по выбору талисмана Универсиады-2023. По этому поводу сегодня провели пресс-конференцию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.Первый этап кампании представляет собой онлайн-опрос на сайте . Поучаствовать в нем можно и в рамках офлайн-опроса: с 27 по 29 декабря 2019 года в Екатеринбурге (в торговых комплексах «Гринвич», «Мега» и в аэропорту Кольцово), а также в аэропортах Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского.Среди вариантов символа — животные, растения, камни и сказочные персонажи. Можно предложить и свою версию. Также голосующим предлагается наделить талисман характером и даже создать ему гардероб, сообщает официальный портал Екатеринбурга.«Иногда символ запоминается больше, чем само спортивное событие. И важно, что мы даем старт этой кампании именно здесь — в здании Уральского Федерального университета. Это привлечет внимание к вузу и региону не только тех, кто занимается спортом, но и все студенческое сообщество», — отметил Евгений Куйвашев.Александр Высокинский, в свою очередь, отметил, что при выборе талисмана Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге, стоит учесть особенности уральского края и его богатую историю.«У нас есть опыт проведения международных саммитов, выставки «Иннопром», Всемирного дня городов ООН-Хабитат. Каждое из этих мероприятий оставляет свою историю, а регион приобретает богатый опыт. Все это дает нам право говорить, что мероприятие будет выполнено на самом высоком уровне», — заявил глава Екатеринбурга.По итогам первого этапа определят десять самых популярных персонажей, после чего студенты художественных вузов страны их нарисуют. Экспертное жюри, в составе которого профессиональные художники, иллюстраторы, мультипликаторы, а также известные жители Екатеринбурга, выберет три лучших варианта. Финальный этап — национальное голосование — состоится в апреле-мае 2020 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:44</span><br /><strong>В Екатеринбурге началась кампания по выбору талисмана Универсиады-2023</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. В Екатеринбурге началась кампания по выбору талисмана Универсиады-2023. По этому поводу сегодня провели пресс-конференцию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092340-v-ekaterinburge-nachalas-kampaniya-po-vyboru-talismana-universiady-2023.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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