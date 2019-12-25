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Средний размер выданных потребительских кредитов в Челябинской области сократился до 147,5 тыс. рублей

25 декабрь 2019 (16:34)

УрБК, Челябинск, 25.12.2019. Средний размер выданных потребительских кредитов после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) в Челябинской области сократился на 7,7% — до 147 тыс. 550 руб. против 159 тыс. 895 руб. в прошлом году. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Примерно такие же темпы снижения у ближайшего соседа региона — Свердловской области, где также зафиксировано сокращение данного показателя на 7,6% — до 171 тыс. руб. в октябре-ноябре 2019 года против 186 тыс. в прошлом году.

В целом по России средний размер выданных потребительских кредитов после введения ПДН за 11 месяцев этого года понизился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в октябре-ноябре 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (с помощью потребительских кредитов) составил 169,8 тыс. руб. против 187,8 тыс. руб. в октябре-ноябре 2018 года. В лидерах снижения среднего чека потребкредита среди регионов РФ — Москва и Московская область, на которых приходится сокращение на 16,3% и 20,1% соответственно.

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