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Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 50 коп.

25 декабрь 2019 (15:33)

УрБК, Москва, 25.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 45,09 коп. до 61,71 руб., евро — на 49,97 коп. до 68,40 руб.

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