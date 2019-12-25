Метро 2019

Одним из главных итогов 2019 года для Екатеринбурга стало возвращение в повестку вопроса о продолжении строительства городского метрополитена. Эта важнейшая для дальнейшего развития муниципалитета тема была фактически забыта с 2013 года, когда завершилось строительство первой линии екатеринбургской подземки. Несмотря на то, что необходимость развития метрополитена в очень компактном в городе-миллионнике с высокой нагрузкой на существующую транспортную инфраструктуру очевидна, вопрос не поднимался из-за причин финансового характера. Муниципальный бюджет самостоятельно реализацию подобного проекта позволить себе просто не мог.Ситуация изменилась летом 2019 года, когда глава Екатеринбурга Александр Высокинский презентовал проект развития метрополитена. В городской бюджет были заложены расходы на проектирование новых очередей метро в размере 250 млн руб.Опросы, проведенные среди жителей Екатеринбурга официальным порталом администрации и рядом сторонних организаций, показали высочайший уровень поддержки проекта со стороны жителей города. За строительство метрополитена высказалось от 80 до 95% опрошенных.24 июля на своей пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что метро в городе обязательно получит развитие. По его словам, принята серьезная программа по развитию Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города. И под эти планы получена поддержка федерального центра по строительству метрополитена.«Как только будет готова проектная документация, на которую город выделил в этом году больше 250 млн руб., регион выйдет на федеральный уровень с предложением о софинансировании строительства из госбюджета и привлечении денег по другой финансовой модели», — сказал Евгений Куйвашев.Начало проектных работ в октябре анонсировал Александр Высокинский. После этого комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга одобрила предложения о резервировании территории для строительства второй линии. Эти документы опубликованы на сайте городской администрации. Инициатором выступил проектировщик метрополитена ОАО «Уралгипротранс». Для строительства станций были зарезервированы первые территории — участки на улицах 40-летия ВЛКСМ и Сыромолотова на ЖБИ.Вторая линия екатеринбургского метро, призванная обеспечить транспортную связность города в широтном направлении, должна связать крайний запад города — проектируемый район ВИЗ-Правобережный — с крайним востоком — районом ЖБИ. На ней предполагается создание 10 станций: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки». Длина второй линии составит 14,5 км. С существующей первой вторая будет пересекаться в центре, на пересадочной станции «Площадь 1905 года». Депо планируется разместить в районе озера Малый Шарташ.Очевидно, что создание второй линии метро даст мощный толчок развития новому городскому району ВИЗ-Правобережный, который должен стать новым драйвером роста города. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил перенести в строящийся район часть зданий областных структур, сформировав таким образом новый деловой центр. Генеральный план развития Екатеринбурга до 2035 года подразумевает формирование на этой территории зон деловой и жилой застройки, создание новой набережной городского пруда. Новая транспортная артерия в виде метро повысит интерес к району у застройщиков и будущих обитателей.С другой стороны, прокладка метро на восток позволит решить транспортную проблему стремительно застраивающегося района ЖБИ, в котором за последние годы уже выросло несколько новых крупных жилых комплексов. Очевидно, что процесс этот продолжится. Сегодня рост района во многом ограничен несколькими узкими транспортными «бутылочными горлышками», которые ограничивают въезд в район. Строительство метро может значительно улучшить связность ЖБИ с остальным городом и снизить нагрузку на существующие магистрали и общественный транспорт.Третья линия метро из 10 станций должна пересечь город с юго-запада на северо-восток, соединив берег Шарташа с динамично растущим районом Академический. Ее создание также позволит значительно разгрузить наземные транспортные магистрали, существенно повысить связность города, обеспечить жителям новых районов максимально комфортный и быстрый доступ в центр города.Заместитель гендиректора компании «Уралгипротранс» по проектированию метрополитена, главный инженер проекта Владимир Веселовский рассказал, что современные технологии предполагают два способа строительства станций.«Один вариант предполагает строительство станций под проезжей частью. Длина котлована составит порядка 250 м., то есть улица будет перекрыта, коммуникации надо будет выносить. Это классический вариант строительства, при котором перегонные тоннели располагаются в двух тоннелях диаметром 6 м. Другой вариант — когда станции и перегонные тоннели располагаются в одном тоннеле диаметром 12 м. Они строятся с помощью мощного горнопроходческого щита закрытым способом, то есть проезжая часть не вскрывается», — заявил Владимир Веселовский.По его словам, Екатеринбург смог бы построить вторую и третью линии метро уже к 2025 году при финансировании в 90 млрд руб. (по 30 млрд руб. в год). При таких объемах финансирования обе ветки можно будет строить одновременно.Одним из поворотных моментов в судьбе екатеринбургского метрополитена стал спор за землю над законсервированной в 2013 году станцией «Бажовская», расположенной на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. При строительстве первой линии уже практически готовую под землей станцию решили не открывать: у строителей не было денег на возведение надземного вестибюля и приобретение эскалаторов. Было принято решение сохранить ее под землей до строительства третьей ветки метро, на которой она бы стала пересадочной. Земля для надземных построек станции была зарезервирована.Станция «Бажовская» должна была стать базовой пересадочной станцией с существующей первой линии метрополитена на перспективную третью. При этом власти и проектировщики утверждают, что «Бажовская» настолько серьезно увязана со всем проектом, что без нее третьей ветки не будет вообще.Земельный участок был образован в декабре 2002 года для нужд метрополитена (ПГЕ от 30.11.2000 № 1250-в о предоставлении ЕМУП «УЗПС» участка для строительства станции «Бажовская»). Он был зарегистрирован в муниципальную собственность (peг. запись от 28.02.2007 № 66-66-01/036/2007-216) и предоставлен в аренду ЕМУП «Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений». Площадь участка составляла 9 тыс. 095 кв. м., вид разрешенного использования был «Линии метро, трамвая, троллейбуса».В общей сложности на строительство подземной инфраструктуры «Бажовской» было потрачено 416 млн руб., что в ныне действующих ценах составляет 1,5 млрд руб. Однако затем стройка прекратилась из-за отсутствия финансирования.В сентябре 2014 года бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление № 2830, по которому вид разрешенного использования участка изменили для размещения автостоянки на 280 машиномест. В марте 2015 года участок получило в аренду ООО «Промавтосервис», причем в договоре был прямо прописан пункт о запрещении на участке какого бы то ни было капитального строительства. Как считали власти Екатеринбурга, это условие гарантировало быстрый возврат земли для строительства «Бажовской».В результате вместо станции город получил пустующую парковку почти на 300 автомобилей и возведенный на земельном участке салон сервисного центра. Впоследствии выяснилось, что ООО «Промавтосервис» нарушило условия, под которые получало землю. Обязуясь ничего не возводить на арендованной площадке, через Арбитражный суд Свердловской области компания провела решение об отчуждении у администрации Екатеринбурга участка.В итоге власти Екатеринбурга пришли к выводу, что построенное здание может угрожать подземной инфраструктуре станции. В подтверждение этого риска «Бажовскую» показали журналистам, параллельно направив исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области, ответчиком по которому выступала компания «Промавтосервис». В администрации заявили, что здание строилось без документации, которую по причинам секретности сведений ООО «Промавтосервис» отказались предоставить проектировщик метрополитена ОАО «Уралгипространс» и «Екатеринбургский метрополитен».Уже в ходе судебного процесса прокуратура Екатеринбурга заявила ходатайство о возбуждении уголовного дела по факту возможной подделки кадастрового дела земельного участка, который предназначался для строительства «Бажовской». Арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к материалам рапорта с выводами о возможной подделке сведений о виде разрешенного использования земельного участка на 8 Марта — Большакова.6 декабря 2019 года Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по громкому делу о возвращении участка в муниципальную собственность. Суд признал незаконным договор купли-продажи участка компании «Промавтосервис», к которому в декабре 2018 года была принуждена горадминистрация. Право собственности компании на участок будет аннулировано, а самовольно построенное здание автосалона — снесено.«Администрация Екатеринбурга не сомневалась, что суд объективно и всесторонне разберется в данном деле. Принятое решение поддерживает намерение муниципалитета развивать городской метрополитен, ведь без площадки станции «Бажовская» было бы невозможно делать это дальше», — заявила юрист горадминистрации Евгения Рожок.Очевидно, что принятое судебное решение имеет важное значение для развития метрополитена Екатеринбурга. Выигранный суд является прямым выражением интересов всех жителей города.К концу 2019 года планы по строительству новых линий метро в Екатеринбурге стали обретать все большую реальность. Если полгода назад у многих экспертов существовали сомнения в возможности реализации проекта, то к концу года они начали развеиваться.Так, уже в 2020 году администрация Екатеринбурга обратится к федеральному правительству с просьбой о финансировании строительства второй линии метрополитена. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.«Мы получим обновленное технико-экономическое обоснование, чтобы выходить по срокам на будущий год. Мы называем это — аудит по строительству второй ветки метро. Выходить с ним будем на Федерацию во второй половине будущего года», — сообщил глава города.Очевидно, что Федерация готова к этому запросу. Во всяком случае, строительство второй ветки метро поддержал президент РФ Владимир Путин во время своей традиционной пресс-конференции. Отвечая на вопрос о перспективах строительства метро в Екатеринбурге, глава государства пообещал «поработать» с региональными властями.«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, нуждается в развитии инфраструктуры. Одно время было заявлено, что такие проекты (метрополитен — прим. ред.) должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован и в Екатеринбурге. Нужно просто с властями на этот счет поработать. С региональными властями поработаем обязательно», — заявил Владимир Путин.Городские и областные власти восприняли заявление президента как верный признак того, что рассмотрение темы строительства метро в Екатеринбурге на федеральном уровне сдвинется с мертвой точки.«Владимир Владимирович отметил, что столица нашей Свердловской области — динамично растущий город, которому, безусловно, необходимо продолжать развивать транспортную сеть. Вы знаете, что вопрос строительства новой ветки метро всегда был для нас одним из ключевых. Владимир Владимирович справедливо заметил, что реализовать такой масштабный проект без помощи федерального центра практически невозможно. Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос с нами. Со своей стороны мы также готовы максимально активно продолжить эту работу. Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть!» — отметил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Муниципалитет подтвердил свои самые серьезные намерения. Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой. Подавляющее большинство жителей мегаполиса позитивно оценивают перспективы и считают, что метро жизненно необходимо городу», — прокомментировал заявление президента глава Екатеринбурга.Все это дает уверенность в том, что уже в следующем 2020 году планы по строительству новых веток метрополитена начнут воплощаться в жизнь и в ближайшие годы в городе появятся еще две линии подземной железной дороги.