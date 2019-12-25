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Александр Высокинский: Наработки по строительству метро будут представлены в Москве после новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Проектные наработки по строительству екатеринбургского метрополитена будут представлены в Москве сразу после новогодних праздников. Об этом в эфире программы «Стенд» на «Четвертом канале» заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



«Мы конкретику в словах президента увидели. Где-то нас критиковали, что мы не останавливали проектирование метро и город в этом году также 140 млн руб. вложил в проект. До этого у нас точно так же были вложения. Мы подтвердили серьезность своих намерений: у нас сегодня есть не только желание, но и готовые предпроектные разработки, технико-технологическое обоснование, экономическое обоснование и трассировки», — сообщил глава города.



По словам Александра Высокинского, сразу после новогодних праздников он и губернатор Евгений Куйвашев со сделанными по метрополитену наработками отправятся в Москву.



«Это одна из задач следующего года — получить ясность, как мы будем двигаться. Естественно, мы сохраняем площадки под метро, мы их обороняем, чтобы там никто ничего не построил. Мы смотрим новые трассировки», — сообщил глава города.



Вторая линия екатеринбургского метро должна связать западную часть города — проектируемый район ВИЗ-Правобережный — с восточной частью — районом ЖБИ. Пока предполагается создание десяти станций: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки». Длина второй линии составит 14,5 км, с действующей первой линией вторая будет пересекаться на пересадочной станции «Площадь 1905 года». Депо планируется разместить в районе озера Малый Шарташ.



Как ранее сообщалось, 19 декабря на своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин поддержал развитие метро в Екатеринбурге.



«Подобные проекты, конечно, должны осуществляться региональными силами, но это невозможно. Поэтому его можно реализовывать при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован в Екатеринбурге. Надо поработать с региональными властями на этот счет», — указал глава государства.

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