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Стадион «Екатеринбург Арена» передали в собственность Свердловской области
25 декабрь 2019 (09:02)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Стадион «Екатеринбург Арена» окончательно перешел в собственность Свердловской области. Об этом говорится на сайте регионального министерства по управлению госимуществом.
«Свердловские власти успешно завершили процедуру передачи главного стадиона уральской столицы на баланс области. Специально для этого было создано государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена». Напомним, что в соответствии с концепцией чемпионата мира по футболу и по распоряжению главы правительства РФ Дмитрия Медведева все объекты стадиона, включая само здание стадиона, должны были быть переданы из федеральной собственности в государственную собственность Свердловской области безвозмездно до 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, в собственность региона принято 24 объекта недвижимого имущества, включая здание стадиона «Екатеринбург Арена», а также здания и сооружения, входящие в имущественный комплекс стадиона.
«Свердловские власти успешно завершили процедуру передачи главного стадиона уральской столицы на баланс области. Специально для этого было создано государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена». Напомним, что в соответствии с концепцией чемпионата мира по футболу и по распоряжению главы правительства РФ Дмитрия Медведева все объекты стадиона, включая само здание стадиона, должны были быть переданы из федеральной собственности в государственную собственность Свердловской области безвозмездно до 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, в собственность региона принято 24 объекта недвижимого имущества, включая здание стадиона «Екатеринбург Арена», а также здания и сооружения, входящие в имущественный комплекс стадиона.
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