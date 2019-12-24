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Средний платеж жителей Челябинска по транспортному налогу вырос на 38%

УрБК, Челябинск, 24.12.2019. Средний платеж жителей столицы Южного Урала по транспортному налогу в 2019 году увеличился на 38%. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи платят налоги из электронных кошельков и банковскими картами через сервис.



Согласно исследованию, в этом году средний платеж челябинцев за владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом составляет 3 тыс. 100 руб. В целом по стране по транспортному налогу россияне платят больше — 3 тыс. 966 руб. в среднем за раз.



Средний платеж жителей Челябинска по имущественному налогу за год остался неизменным и составляет 326 руб. По стране этот показатель заметно больше — 760 руб.



На уплату земельного налога в 2019 году челябинцы тратили в среднем по 1 тыс. 496 руб. По этому показателю город занимает второе место среди миллионников. По стране россияне платят в этой категории в среднем по 827 руб.



Челябинские бизнесмены обычно платят налоги каждый квартал. В этом году их средний платеж за ведение предпринимательской деятельности составляет 3 тыс. 787 руб. — это самый низкий показатель среди городов-миллионников. В целом по стране в пользу ФНС предприниматели платят в среднем по 6 тыс. 092 руб.



Отмечается, что в исследовании учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше.

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