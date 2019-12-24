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Группа ЧТПЗ инвестировала 300 млн рублей в расширение производства труб с резьбовыми соединениями
24 декабрь 2019 (14:34)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Группа ЧТПЗ ввела в эксплуатацию новую линию по выпуску труб нефтяного сортамента с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Оборудование позволит увеличить производительность Финишного центра Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) на 30 тыс. т. Инвестиции в проект составили более 300 млн руб.», — говорится в сообщении.
Новый производственный участок включает два станка для обработки труб нефтяного сортамента производства немецкой компании EMAG. Оборудование позволяет выпускать насосно-компрессорные и обсадные трубы диаметром от 60 до 178 мм с высокотехнологичными премиальными резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» различных модификаций. Кроме того, для увеличения мощностей по производству муфт для труб с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» на предприятии дополнительно запущен муфтонарезной комплекс Famar Tandem.
«Группа ЧТПЗ развивает производство труб с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм», ориентируясь на возрастающие требования клиентов, связанные с усложнением условий добычи и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Запуск в эксплуатацию нового современного оборудования позволит компании расширять географию присутствия и увеличивать долю на рынке высокотехнологичной продукции», — отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
В 2019 году компания также запустила экспериментальный участок по разработке резьбовых соединений «ЧТПЗ Прайм». Разработка и модификация продукта в соответствии с конкретными задачами клиента будут способствовать повышению уровня клиентского сервиса в части подбора резьбовых соединений для реальных условий эксплуатации труб в скважине, качества продукта и оказываемых услуг.
Группа ЧТПЗ поставляет трубы OCTG с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» с 2012 года. До 2022 года совокупный среднегодовой объем роста отгрузок данного вида продукции ожидается на уровне 9%.
«Оборудование позволит увеличить производительность Финишного центра Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) на 30 тыс. т. Инвестиции в проект составили более 300 млн руб.», — говорится в сообщении.
Новый производственный участок включает два станка для обработки труб нефтяного сортамента производства немецкой компании EMAG. Оборудование позволяет выпускать насосно-компрессорные и обсадные трубы диаметром от 60 до 178 мм с высокотехнологичными премиальными резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» различных модификаций. Кроме того, для увеличения мощностей по производству муфт для труб с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» на предприятии дополнительно запущен муфтонарезной комплекс Famar Tandem.
«Группа ЧТПЗ развивает производство труб с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм», ориентируясь на возрастающие требования клиентов, связанные с усложнением условий добычи и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Запуск в эксплуатацию нового современного оборудования позволит компании расширять географию присутствия и увеличивать долю на рынке высокотехнологичной продукции», — отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
В 2019 году компания также запустила экспериментальный участок по разработке резьбовых соединений «ЧТПЗ Прайм». Разработка и модификация продукта в соответствии с конкретными задачами клиента будут способствовать повышению уровня клиентского сервиса в части подбора резьбовых соединений для реальных условий эксплуатации труб в скважине, качества продукта и оказываемых услуг.
Группа ЧТПЗ поставляет трубы OCTG с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» с 2012 года. До 2022 года совокупный среднегодовой объем роста отгрузок данного вида продукции ожидается на уровне 9%.
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