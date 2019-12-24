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«МегаФон» показал беспилотное управление «КамАЗом» через 5G
24 декабрь 2019 (13:22)
УрБК, Москва, 24.12.2019. Впервые на промышленной площадке в России были продемонстрированы возможности беспилотного управления «КамАЗом» в сети пятого поколения. Автомобиль проехал 1 км из точки погрузки в точку разгрузки на территории шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Его движение обеспечила 5G базовая станция «МегаФона», сообщает пресс-служба оператора связи.
По итогам запуска состоялся телемост с Москвой — видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная». Звонок между генеральным директором «МегаФона» Геворком Вермишяном и замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым был совершен с использованием коммерчески доступного инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X.
«Запуск беспилотного грузовика — пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G — нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
«Сейчас «МегаФон» обеспечивает инфраструктуру для более чем 2 тысяч IoT-модулей в горнотранспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Датчики отслеживают скорость, местоположение машин, уровень топлива, нагрузку кузова на шасси, температуру. Все с помощью сигнала от вышек «МегаФона» на территории угледобывающих предприятий. В дальнейшем компании будут внедрять цифровые технологии на производстве, о чем подписали соглашение», — говорится в сообщении.
«Проведение испытаний беспилотного самосвала — это первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу», — отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
По итогам запуска состоялся телемост с Москвой — видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная». Звонок между генеральным директором «МегаФона» Геворком Вермишяном и замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым был совершен с использованием коммерчески доступного инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X.
«Запуск беспилотного грузовика — пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G — нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
«Сейчас «МегаФон» обеспечивает инфраструктуру для более чем 2 тысяч IoT-модулей в горнотранспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Датчики отслеживают скорость, местоположение машин, уровень топлива, нагрузку кузова на шасси, температуру. Все с помощью сигнала от вышек «МегаФона» на территории угледобывающих предприятий. В дальнейшем компании будут внедрять цифровые технологии на производстве, о чем подписали соглашение», — говорится в сообщении.
«Проведение испытаний беспилотного самосвала — это первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу», — отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
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