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Создание на базе Академического нового района Екатеринбурга упростит местным жителям процедуру получения документов

24 декабрь 2019 (12:46)

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин прокомментировал итоги заседания Заксобрания Свердловской области. Напомним, что сегодня, 24 декабря 2019 года, региональный парламент в трех чтениях принял закон о создании в Екатеринбурге нового района на базе Академического. Ранее эту инициативу поддержали депутаты екатеринбургской гордумы.

«Создание на базе Академического восьмого административного района Екатеринбурга сделает жизнь на территории значительно более удобной и комфортной. Это позволит организовать размещение в районе территориальных подразделений федеральных и региональных институтов власти, среди которых прокуратура, суд, ЗАГС и так далее. Сейчас местные жители вынуждены ездить в другие районы, чтобы получить тот или иной документ, справку и тому подобное. Когда же Академический станет самостоятельной административной единицей, все эти вопросы можно будет решать в шаговой доступности от дома», — рассказал Виктор Кривошеин.

Создание на базе Академического нового района Екатеринбурга упростит местным жителям процедуру получения документовСоздание на базе Академического нового района Екатеринбурга упростит местным жителям процедуру получения документов
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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