Новости дня
Создание на базе Академического нового района Екатеринбурга упростит местным жителям процедуру получения документов
24 декабрь 2019 (12:46)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин прокомментировал итоги заседания Заксобрания Свердловской области. Напомним, что сегодня, 24 декабря 2019 года, региональный парламент в трех чтениях принял закон о создании в Екатеринбурге нового района на базе Академического. Ранее эту инициативу поддержали депутаты екатеринбургской гордумы.
«Создание на базе Академического восьмого административного района Екатеринбурга сделает жизнь на территории значительно более удобной и комфортной. Это позволит организовать размещение в районе территориальных подразделений федеральных и региональных институтов власти, среди которых прокуратура, суд, ЗАГС и так далее. Сейчас местные жители вынуждены ездить в другие районы, чтобы получить тот или иной документ, справку и тому подобное. Когда же Академический станет самостоятельной административной единицей, все эти вопросы можно будет решать в шаговой доступности от дома», — рассказал Виктор Кривошеин.
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Создание на базе Академического восьмого административного района Екатеринбурга сделает жизнь на территории значительно более удобной и комфортной. Это позволит организовать размещение в районе территориальных подразделений федеральных и региональных институтов власти, среди которых прокуратура, суд, ЗАГС и так далее. Сейчас местные жители вынуждены ездить в другие районы, чтобы получить тот или иной документ, справку и тому подобное. Когда же Академический станет самостоятельной административной единицей, все эти вопросы можно будет решать в шаговой доступности от дома», — рассказал Виктор Кривошеин.
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Заксобрание Свердловской области приняло в трех чтениях закон о создании в Екатеринбурге нового района Академический
- Заксобрание Свердловской области приняло в трех чтениях закон о создании в Екатеринбурге нового района Академический
- Комитет Заксобрания одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого района Екатеринбурга — Академического
- Создатели Академического района Екатеринбурга получили премию Татищева и де Геннина
- Застройщик Академического района Екатеринбурга в ближайшие годы инвестирует в проект около 40 млрд рублей