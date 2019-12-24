Создание на базе Академического нового района Екатеринбурга упростит местным жителям процедуру получения документов

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин прокомментировал итоги заседания Заксобрания Свердловской области. Напомним, что сегодня, 24 декабря 2019 года, региональный парламент в трех чтениях принял закон о создании в Екатеринбурге нового района на базе Академического. Ранее эту инициативу поддержали депутаты екатеринбургской гордумы.«Создание на базе Академического восьмого административного района Екатеринбурга сделает жизнь на территории значительно более удобной и комфортной. Это позволит организовать размещение в районе территориальных подразделений федеральных и региональных институтов власти, среди которых прокуратура, суд, ЗАГС и так далее. Сейчас местные жители вынуждены ездить в другие районы, чтобы получить тот или иной документ, справку и тому подобное. Когда же Академический станет самостоятельной административной единицей, все эти вопросы можно будет решать в шаговой доступности от дома», — рассказал Виктор Кривошеин.