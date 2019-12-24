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Средний платеж жителей Екатеринбурга по налогам вырос на 27%
24 декабрь 2019 (12:20)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Средний платеж екатеринбуржцев по налогам в 2019 году увеличился на 27%. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи платят налоги из электронных кошельков и банковскими картами через сервис.
Согласно исследованию, в IV квартале 2019 года средний платеж екатеринбуржцев за владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом увеличился на 84% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет 4 тыс. 789 руб. В целом по стране по транспортному налогу россияне платят в среднем за раз 3 тыс. 966 руб.
Средний платеж жителей Екатеринбурга по имущественному налогу — 618 руб. Это ниже, чем по стране (760 руб.). При этом екатеринбуржцы стали платить на 15% меньше, чем годом ранее.
На уплату земельного налога в 2019 году горожане тратили в среднем по 1 тыс. 023 руб. По этому показателю Екатеринбург занимает третье место среди городов-миллионников. По России он составляет 827 руб.
Екатеринбургские бизнесмены обычно платят налоги каждый квартал. В этом году их средний платеж за ведение предпринимательской деятельности составляет 6 тыс. 873 руб. По России этот показатель меньше — 6 тыс. 092 руб.
Отмечается, что в исследовании учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше.
Согласно исследованию, в IV квартале 2019 года средний платеж екатеринбуржцев за владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом увеличился на 84% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет 4 тыс. 789 руб. В целом по стране по транспортному налогу россияне платят в среднем за раз 3 тыс. 966 руб.
Средний платеж жителей Екатеринбурга по имущественному налогу — 618 руб. Это ниже, чем по стране (760 руб.). При этом екатеринбуржцы стали платить на 15% меньше, чем годом ранее.
На уплату земельного налога в 2019 году горожане тратили в среднем по 1 тыс. 023 руб. По этому показателю Екатеринбург занимает третье место среди городов-миллионников. По России он составляет 827 руб.
Екатеринбургские бизнесмены обычно платят налоги каждый квартал. В этом году их средний платеж за ведение предпринимательской деятельности составляет 6 тыс. 873 руб. По России этот показатель меньше — 6 тыс. 092 руб.
Отмечается, что в исследовании учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше.
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