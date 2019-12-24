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ММК вошел в топ-10 самых экологически ответственных предприятий по версии WWF России
24 декабрь 2019 (10:24)
УрБК, Магнитогорск, 24.12.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в топ-10 рейтинга самых экологически ответственных горнодобывающих и металлургических компаний, составленного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и «Национальным рейтинговым агентством» по итогам 2019 года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Ежегодные рейтинги WWF России публикуются с 2017 года, их цель — способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и ведению социально ответственного бизнеса в России. Рейтинг основывается на оценке трех направлений деятельности: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и открытость компании в вопросах экологии. В 2019 году в рейтинг вошла 41 компания горнодобывающего и металлургического секторов», — говорится в сообщении.
ММК уделяет большое внимание повышению экологичности производства. Только в прошлом году компания успешно реализовала 69 экологических мероприятий, а по 15 мероприятиям работы продолжаются. Всего за период 2000-2018 гг. компания направила на природоохранную деятельность свыше 58 млрд руб. Результатом проведенной работы стало снижение за указанный период валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных — в 2,1 раза), валовых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты — в 2,4 раза. Сегодня 100% промышленных сточных вод ММК используется в оборотном водоснабжении предприятия.
«За период 2018-2025 гг. расходы компании на экологические проекты составят свыше 38 млрд руб. Некоторые из этих проектов уже доказали свою эффективность. Так, благодаря использованию новейших природоохранных технологий на аглофабрике № 5, запущенной в июле 2019 года, и выводу из эксплуатации устаревшей аглофабрики № 4, выбросы пыли в атмосферу сократились в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензапирена — в 16 раз. В 2019 году Минприроды официально исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее загрязненным воздухом», — сообщили представители ММК.
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркнул, что «компания уверенно движется к достижению своей стратегической цели: до 2025 года снизить показатель КИЗА в Магнитогорске до 5 единиц, что соответствует определению «Чистый город».
В компании также отмечают, что в 2019 году Магнитогорский металлургический комбинат был награжден дипломом Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы в Челябинской области, а также за успешное внедрение программы «Энергоменеджмент промышленных предприятий».
«Ежегодные рейтинги WWF России публикуются с 2017 года, их цель — способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и ведению социально ответственного бизнеса в России. Рейтинг основывается на оценке трех направлений деятельности: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и открытость компании в вопросах экологии. В 2019 году в рейтинг вошла 41 компания горнодобывающего и металлургического секторов», — говорится в сообщении.
ММК уделяет большое внимание повышению экологичности производства. Только в прошлом году компания успешно реализовала 69 экологических мероприятий, а по 15 мероприятиям работы продолжаются. Всего за период 2000-2018 гг. компания направила на природоохранную деятельность свыше 58 млрд руб. Результатом проведенной работы стало снижение за указанный период валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных — в 2,1 раза), валовых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты — в 2,4 раза. Сегодня 100% промышленных сточных вод ММК используется в оборотном водоснабжении предприятия.
«За период 2018-2025 гг. расходы компании на экологические проекты составят свыше 38 млрд руб. Некоторые из этих проектов уже доказали свою эффективность. Так, благодаря использованию новейших природоохранных технологий на аглофабрике № 5, запущенной в июле 2019 года, и выводу из эксплуатации устаревшей аглофабрики № 4, выбросы пыли в атмосферу сократились в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензапирена — в 16 раз. В 2019 году Минприроды официально исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее загрязненным воздухом», — сообщили представители ММК.
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркнул, что «компания уверенно движется к достижению своей стратегической цели: до 2025 года снизить показатель КИЗА в Магнитогорске до 5 единиц, что соответствует определению «Чистый город».
В компании также отмечают, что в 2019 году Магнитогорский металлургический комбинат был награжден дипломом Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы в Челябинской области, а также за успешное внедрение программы «Энергоменеджмент промышленных предприятий».
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