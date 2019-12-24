Новости дня

Производство яиц в фермерских хозяйствах Свердловской области за 11 месяцев сократилось на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Производство яиц в хозяйствах всех категорий Свердловской области за 11 месяцев 2019 года составило 1 млрд 431 млн штук, что на 2,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Производство яиц в сельскохозяйственных организациях выросло на 2,3% и составило 1 млрд 385 млн штук. В хозяйствах населения выпуск продукции сократился на 3,4% (до 40,3 млн штук). В фермерских хозяйствах — на 4,8% (до 5,9 млн штук).



Отметим, что производство молока в хозяйствах все категорий Свердловской области в январе-ноябре 2019 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скота и птицы на убой снизилось на 1,7%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:04</span><br /><strong>Производство яиц в фермерских хозяйствах Свердловской области за 11 месяцев сократилось на 4,8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Производство яиц в хозяйствах всех категорий Свердловской области за 11 месяцев 2019 года составило 1 млрд 431 млн штук, что на 2,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092275-proizvodstvo-yaic-v-fermerskih-hozyaystvah-sverdlovskoy-oblasti-za-11-mesyacev-sokratilos-na-48.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: