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Производство яиц в фермерских хозяйствах Свердловской области за 11 месяцев сократилось на 4,8%
24 декабрь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Производство яиц в хозяйствах всех категорий Свердловской области за 11 месяцев 2019 года составило 1 млрд 431 млн штук, что на 2,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях выросло на 2,3% и составило 1 млрд 385 млн штук. В хозяйствах населения выпуск продукции сократился на 3,4% (до 40,3 млн штук). В фермерских хозяйствах — на 4,8% (до 5,9 млн штук).
Отметим, что производство молока в хозяйствах все категорий Свердловской области в январе-ноябре 2019 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скота и птицы на убой снизилось на 1,7%.
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях выросло на 2,3% и составило 1 млрд 385 млн штук. В хозяйствах населения выпуск продукции сократился на 3,4% (до 40,3 млн штук). В фермерских хозяйствах — на 4,8% (до 5,9 млн штук).
Отметим, что производство молока в хозяйствах все категорий Свердловской области в январе-ноябре 2019 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скота и птицы на убой снизилось на 1,7%.
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