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«Уральские авиалинии» снизили цены на перелет из Москвы в Ларнаку и обратно
24 декабрь 2019 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на перелет из Москвы в Ларнаку и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Воспользуйтесь специальным предложением: авиабилеты Москва — Ларнака — Москва и Ларнака — Москва — Ларнака по сниженной цене от 8 тыс. руб. (от 115 евро) туда-обратно с учетом всех сборов (стоимость может отличаться, в зависимости от колебания курса валют)», — говорится в сообщении.
Цена действительна при покупке авиабилетов только туда-обратно. Приобрести билеты можно с 24 декабря. Количество мест ограничено. Период вылетов — с 8 января по 28 марта 2020 года.
«Зимний Кипр прекрасно подойдет ценителям спокойного отдыха, а также любителям долгих прогулок. Несмотря на то, что пляжный сезон уже закончился, жизнь на острове не замирает. У путешественников есть возможность при комфортной температуре осмотреть руины античного города и древние достопримечательности Ларнаки, увидеть розовых фламинго на Соленом озере, отправиться на трекинг в горы Троодос или на экскурсию по святыням Кипра», — отмечают в пресс-службе авиаперевозчика.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр по номеру: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
«Воспользуйтесь специальным предложением: авиабилеты Москва — Ларнака — Москва и Ларнака — Москва — Ларнака по сниженной цене от 8 тыс. руб. (от 115 евро) туда-обратно с учетом всех сборов (стоимость может отличаться, в зависимости от колебания курса валют)», — говорится в сообщении.
Цена действительна при покупке авиабилетов только туда-обратно. Приобрести билеты можно с 24 декабря. Количество мест ограничено. Период вылетов — с 8 января по 28 марта 2020 года.
«Зимний Кипр прекрасно подойдет ценителям спокойного отдыха, а также любителям долгих прогулок. Несмотря на то, что пляжный сезон уже закончился, жизнь на острове не замирает. У путешественников есть возможность при комфортной температуре осмотреть руины античного города и древние достопримечательности Ларнаки, увидеть розовых фламинго на Соленом озере, отправиться на трекинг в горы Троодос или на экскурсию по святыням Кипра», — отмечают в пресс-службе авиаперевозчика.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр по номеру: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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