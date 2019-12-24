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«Уральские авиалинии» снизили цены на перелет из Москвы в Ларнаку и обратно

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на перелет из Москвы в Ларнаку и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Воспользуйтесь специальным предложением: авиабилеты Москва — Ларнака — Москва и Ларнака — Москва — Ларнака по сниженной цене от 8 тыс. руб. (от 115 евро) туда-обратно с учетом всех сборов (стоимость может отличаться, в зависимости от колебания курса валют)», — говорится в сообщении.



Цена действительна при покупке авиабилетов только туда-обратно. Приобрести билеты можно с 24 декабря. Количество мест ограничено. Период вылетов — с 8 января по 28 марта 2020 года.



«Зимний Кипр прекрасно подойдет ценителям спокойного отдыха, а также любителям долгих прогулок. Несмотря на то, что пляжный сезон уже закончился, жизнь на острове не замирает. У путешественников есть возможность при комфортной температуре осмотреть руины античного города и древние достопримечательности Ларнаки, увидеть розовых фламинго на Соленом озере, отправиться на трекинг в горы Троодос или на экскурсию по святыням Кипра», — отмечают в пресс-службе авиаперевозчика.



Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр по номеру: 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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