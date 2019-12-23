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В Челябинске возбуждено уголовное дело о попытке хищения более 1 млн рублей при проведении ремонта здания филармонии

23 декабрь 2019 (17:20)

УрБК, Челябинск, 23.12.2019. В Челябинске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при выполнении работ по капитальному ремонту на объекте культурного наследия регионального значения «Здание филармонии» в Челябинске.

В ходе проверки было установлено, что в рамках государственного контракта ООО «Евразия — Сервис» по заказу ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» выполняло работы по капитальному ремонту «Здания филармонии».

«В ходе исполнения контракта выявлены факты существенного завышения сметной стоимости оборудования (материалов) и объемов работ. В сметной документации завышена общая стоимость ценообразующих (основных) материалов, в представленных локальных сметах выявлен двойной учет стоимости материалов, установлено наличие искусственного завышения стоимости оборудования и материалов, используемых в процессе капитального ремонта, выявлено завышение объемов работ путем двойного учета стоимости материалов и работ по демонтажу и установке входных дверей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент проверки оплата по государственному контракту не была произведена. В результате противоправных действий областному бюджету мог быть причинен ущерб в размере более 1 млн руб.

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