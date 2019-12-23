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Банк «НЕЙВА» составил новый выгодный календарь кэшбэков
23 декабрь 2019 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Банк «НЕЙВА» составил новый выгодный календарь кэшбэков на основе наиболее популярных затрат своих клиентов.
Согласно информации на сайте кредитной организации, каждый месяц 2020 года предполагает повышенный кэшбэк на ту или иную услугу или группу товаров.
«Весь 2019 год мы анализировали самые популярные категории затрат в операциях, которые проходили по картам наших клиентов, и на их основании собрали самый выгодный календарь кэшбэков для нового 2020 года. В итоге мы заметили:
— В январе все любят отдыхать и развлекаться — поэтому держите повышенный кэшбэк на все траты аквапарках, зоопарках, кинотеатрах, театрах, на выставках!
— Февраль — время влюбленных! Ловите кэшбэк в ресторанах и кафе!
— В марте все традиционно бегут за цветами, ювелирными изделиями — и за кэшбэком теперь тоже!
— Апрель — кэшбэк на медицину и стоматологию — весенняя подготовка к летнему сезону отпусков!
— В мае планируйте покупать бытовую технику и электронику, например, обновите телефон перед отпуском — и верните до 3% рублями обратно на карту!
— В июне начинаются отпуска — и поэтому категория транспорт как нельзя кстати!
— Июль — отели и аренда машин!
— Школьные базары августа дарят кэшбэк в магазинах книг и канцелярских товарах — все это нужно не только школьникам, но и предприятиям!
— В сентябре все привыкли утепляться — и кэшбэк на одежду и обувь — нужное дело!
— Болеть никому не рекомендуем, но вот в октябре это частое дело — кэшбэк в аптеках. Животных тоже не забыли — приобретайте зимнюю экипировку для своих питомцев с кэшбэком!
— Ноябрь — время для спорта и время скидок на готовые абонементы в фитнес-центрах. Поэтому ловите кэшбэк за покупку спортивных товаров и услуг!
— В декабре готовьтесь к встрече Нового года (уже 2021!) с кэшбэком в категории «красота» — магазины косметики, салоны красоты и парикмахерские!
Доходного вам Нового года! Пусть все ваши покупки приносят не только радость, но и деньги!», — говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.
Банк «НЕЙВА»: кэшбэк навстречу желаниям!
Согласно информации на сайте кредитной организации, каждый месяц 2020 года предполагает повышенный кэшбэк на ту или иную услугу или группу товаров.
«Весь 2019 год мы анализировали самые популярные категории затрат в операциях, которые проходили по картам наших клиентов, и на их основании собрали самый выгодный календарь кэшбэков для нового 2020 года. В итоге мы заметили:
— В январе все любят отдыхать и развлекаться — поэтому держите повышенный кэшбэк на все траты аквапарках, зоопарках, кинотеатрах, театрах, на выставках!
— Февраль — время влюбленных! Ловите кэшбэк в ресторанах и кафе!
— В марте все традиционно бегут за цветами, ювелирными изделиями — и за кэшбэком теперь тоже!
— Апрель — кэшбэк на медицину и стоматологию — весенняя подготовка к летнему сезону отпусков!
— В мае планируйте покупать бытовую технику и электронику, например, обновите телефон перед отпуском — и верните до 3% рублями обратно на карту!
— В июне начинаются отпуска — и поэтому категория транспорт как нельзя кстати!
— Июль — отели и аренда машин!
— Школьные базары августа дарят кэшбэк в магазинах книг и канцелярских товарах — все это нужно не только школьникам, но и предприятиям!
— В сентябре все привыкли утепляться — и кэшбэк на одежду и обувь — нужное дело!
— Болеть никому не рекомендуем, но вот в октябре это частое дело — кэшбэк в аптеках. Животных тоже не забыли — приобретайте зимнюю экипировку для своих питомцев с кэшбэком!
— Ноябрь — время для спорта и время скидок на готовые абонементы в фитнес-центрах. Поэтому ловите кэшбэк за покупку спортивных товаров и услуг!
— В декабре готовьтесь к встрече Нового года (уже 2021!) с кэшбэком в категории «красота» — магазины косметики, салоны красоты и парикмахерские!
Доходного вам Нового года! Пусть все ваши покупки приносят не только радость, но и деньги!», — говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.
Банк «НЕЙВА»: кэшбэк навстречу желаниям!
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