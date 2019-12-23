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В Свердловской области часть городских округов станут муниципальными
23 декабрь 2019 (15:29)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. В Свердловской области в 2020 году часть городских округов будет преобразована в муниципальные.
Согласно плану работы Заксобрания Свердловской области на 2020 год, в первых двух кварталах нового года депутаты примут серию законов в рамках новой реформы. В их число входит закон о наделении городских округов статусом муниципального округа.
Кроме того, один из законов изменит названия муниципалитетов, а другой — их границы.
Отметим, что новый вид муниципальных образований — муниципальные округа — ввело федеральное законодательство.
В соответствии с реформой «городскими» останутся только те округа, где в городе проживает не менее двух третей населения. Все остальные округа станут муниципальными.
Согласно плану работы Заксобрания Свердловской области на 2020 год, в первых двух кварталах нового года депутаты примут серию законов в рамках новой реформы. В их число входит закон о наделении городских округов статусом муниципального округа.
Кроме того, один из законов изменит названия муниципалитетов, а другой — их границы.
Отметим, что новый вид муниципальных образований — муниципальные округа — ввело федеральное законодательство.
В соответствии с реформой «городскими» останутся только те округа, где в городе проживает не менее двух третей населения. Все остальные округа станут муниципальными.
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