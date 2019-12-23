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Renault отзывает в России более 78,5 тыс. кроссоверов Kaptur из-за возможного дефекта замка капота

УрБК, Москва, 23.12.2019. Renault отзывает в России 78 тыс. 461 кроссовер из-за возможного дефекта петли замка капота. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, которые были реализованы с сентября 2015 года по настоящее время. Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.



На автомобилях будет произведена переустановка петли замка капота, а также смена замка капота. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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