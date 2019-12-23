Новости дня

АСВ вернуло Центробанку РФ для погашения кредитной линии еще 40 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.12.2019. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) перечислила Банку России еще 40 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии. С начала IV квартала 2019 года АСВ вернуло 61 млрд руб., по состоянию на 23 декабря остаток задолженности перед ЦБ составил 589 млрд руб.



Как уточняется на сайте АСВ, всего Банку России перечислено 253 млрд руб., в том числе в 2019 году — 208 млрд руб., на 23 декабря 2019 года остаток задолженности госкорпорации составляет 589 млрд рублей.



«В 2015-2017 годах Банк России предоставил Агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил Агентству начать возврат средств. Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1 трлн 30 млрд руб. АСВ получило 842 млрд руб. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:47</span><br /><strong>АСВ вернуло Центробанку РФ для погашения кредитной линии еще 40 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.12.2019. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) перечислила Банку России еще 40 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии. С начала IV квартала 2019 года АСВ вернуло 61 млрд руб., по состоянию на 23 декабря остаток задолженности перед ЦБ составил 589 млрд руб.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092254-asv-vernulo-centrobanku-rf-dlya-pogasheniya-kreditnoy-linii-esche-40-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: