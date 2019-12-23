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Инвесторы не торопятся фиксировать прибыль на российском фондовом рынке

УрБК, Москва, 23.12.2019. В последние рабочие недели декабря инвесторы не торопятся фиксировать прибыль на торговых площадках. По мнению экспертов, в конце 2019 года российские биржевые индексы могут установить новые максимумы на фоне общего предновогоднего ралли.



Как уточняют финансовые аналитики, традиционное декабрьское ралли на отечественном фондовом рынке продолжается. Так, за месяц индекс МосБиржи вырос на 2,3%, а индекс РТС поднялся на 4,7%. Пятничные торги в России также завершились в положительной зоне вслед за повышением ведущих мировых фондовых рынков: индекс МосБиржи подрос еще на 0,25% — до уровня 3015,93 пункта, а индекс РТС прибавил 0,28% — до 1523,77 пункта. При этом в ходе прошедшей недели индекс МосБиржи устанавливал новые исторические максимумы, поднимаясь в моменте до отметки 3027,88 пункта. Причем инвесторов нисколько не пугают ни приближающиеся каникулы, ни время спада общей биржевой активности.



По словам заместителя директора аналитического департамента ГК «Альпари» Натальи Мильчаковой, поддержку рынкам ряда развивающихся стран, в том числе российскому рынку акций, оказывают высокие цены на нефть (выше 66 долл. за баррель) и ожидаемая торговая сделка между США и Китаем. Кроме того, по-прежнему актуальны выплаты промежуточных дивидендов российскими корпорациями: эмитенты продолжают делать своим акционерам новогодние подарки.



«В последнюю полную рабочую неделю года мы ждем по индексу РТС динамику в 1510-1560 пунктов, а по индексу МосБиржи — в 3000-3050 пунктов», — прогнозирует эксперт «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.



«Основные события уходящего года уже отыграны, и до новогодних праздников вряд ли произойдет что-либо яркое, способное серьезно изменить расстановку сил. Поэтому ждем незначительной волатильности на рынке. Индекс МосБиржи еще способен продвинуться вглубь территории рекордных значений, что предполагает рост в районе 3030-3050 пунктов. Индекс РТС также может обновить многолетние максимумы, поднявшись до 1530-1540 пунктов», — убежден ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.



Как отметил эксперт, ситуация для рубля в конце 2019 года также складывается весьма положительная.



«Нефть торгуется на комфортных уровнях выше уровней 66 долл. за барр. марки Brent, при этом Минфин РФ с 6 декабря снизил объемы закупки валюты до 9,3 млрд руб. с прежних 11,4 млрд руб. в день, также финансовое ведомство планирует отменить отложенные покупки валюты на 1 трлн руб. в следующем 2020 году. Кроме того, в третьей декаде месяца на валютный рынок оказывают влияние экспортеры, которые производят налоговые выплаты. На текущий момент их влияние на курс будет более заметным из-за снижения активности нерезидентов на фоне рождественских праздников в Европе и США. Поэтому курс рубля к доллару США проведет предстоящую неделю в узком спокойном диапазоне 62,2-63 руб. за долл. США. В паре с евро также не ожидается большой волатильности, и торги пройдут в диапазоне 69,2-69,8 руб. за евро. Схожая ситуация будет и на глобальном рынке, где концовка года принесла решение основных проблем, мучивших рынки многие месяцы, поэтому торговля в основной валютной паре EUR/USD ожидается вблизи уровней 1,111 долл. США за евро», — прогнозирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

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