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Toyota RAV4 стала лидером продаж на вторичном авторынке Екатеринбурга в III квартале 2019 года

20 декабрь 2019 (16:56)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В Екатеринбурге лидером продаж на вторичном автомобильном рынке среди всех марок является Toyota RAV4. При этом средняя стоимость полноприводных авто в уральской столице составляет около 763 тыс. руб.

В III квартале 2019 года в Екатеринбурге топ-5 самых продаваемых марок авто с полным приводом возглавила Toyota с долей продаж 12,6%. К такому выводу пришли специалисты сайта объявлений «Авито».

На втором месте с долей 8,1% от всех проданных полноприводных машин находится Nissan. На третьем месте — продукция Volkswagen (5,7%). Далее следуют «УАЗ» (5,6% от всех купленных машин с полным приводом) и Hyundai (5,3%).

При этом доля продаж Toyota RAV4 от всех полноприводных авто составила 5,2%. На втором месте — «ВАЗ» (LADA) 4x4 (экс-«Нива» — прим. ред.), на которую приходится 5% продаж. Она одновременно является самой доступной: ее средняя цена — около 225 тыс. руб. Третье место занимает Chevrolet Niva (3,8% продаж).

Добавим, что в III квартале 2019 года Екатеринбург занял 12-е место в рейтинге городов по популярности автомобилей с полным приводом. На его долю приходится 18% от всех проданных автомобилей за этот период.

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