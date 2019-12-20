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Решением Асбестовского горсуда с «Сетелем Банка» в пользу заемщицы взыщут более 117 тыс. рублей
20 декабрь 2019 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Специалисты Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора в суде защитили права потребителя, связанные с отказом от дополнительных услуг банка ООО «Сетелем Банк».
Между потребителем и банком был заключен договор предоставления потребительского кредита. Также потребитель был подключен к программе страхования на период действия кредитного договора, заключенного между банком и страховой компанией. Страховая премия была включена в сумму кредитного договора, заодно была оплачена дополнительная услуга банка — sms-информирование.
Согласно пункту 2 статьи 958 ГК РФ страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность страхового случая не наступила по обстоятельствам, указанным в пункте 1 статьи. Поэтому потребитель направил почтой в адрес банка заявления об отказе от участия в программе коллективного страхования и от дополнительных услуг банка.
Однако ООО «Сетелем Банк» не удовлетворило это требование в добровольном порядке, в результате заемщик обратился в суд, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Асбестовский городской суд принял заключение территориального отдела о законности требований клиентки банка и вынес решение об удовлетворении исковых требований. Решением суда предписано взыскать полную стоимость платы за подключение к программе страхования, услуги «СМС-информатор», компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя, судебные расходы на оплату юридических услуг. В общей сложности это более 117 тыс. руб.
Между потребителем и банком был заключен договор предоставления потребительского кредита. Также потребитель был подключен к программе страхования на период действия кредитного договора, заключенного между банком и страховой компанией. Страховая премия была включена в сумму кредитного договора, заодно была оплачена дополнительная услуга банка — sms-информирование.
Согласно пункту 2 статьи 958 ГК РФ страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность страхового случая не наступила по обстоятельствам, указанным в пункте 1 статьи. Поэтому потребитель направил почтой в адрес банка заявления об отказе от участия в программе коллективного страхования и от дополнительных услуг банка.
Однако ООО «Сетелем Банк» не удовлетворило это требование в добровольном порядке, в результате заемщик обратился в суд, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Асбестовский городской суд принял заключение территориального отдела о законности требований клиентки банка и вынес решение об удовлетворении исковых требований. Решением суда предписано взыскать полную стоимость платы за подключение к программе страхования, услуги «СМС-информатор», компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя, судебные расходы на оплату юридических услуг. В общей сложности это более 117 тыс. руб.
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