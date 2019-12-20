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Коммунальные службы Екатеринбурга вывели на расчистку улиц от снега 231 единицу спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Сегодня, 20 декабря 2019 года, на расчистке объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга будет задействована 231 единица специализированной техники и 488 дорожных рабочих. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города.



В ночь с 19 на 20 декабря на улицах работало 355 единиц уборочной техники, в частности 75 комбинированных дорожных машин, занимавшихся подметанием и подсыпкой противогололедным материалом (ПГМ), 68 тракторов, 27 грейдеров, 15 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков и другая техника.



На этих работах были задействованы 147 дорожных рабочих, сообщили в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга. За это время было высыпано 77 т ПГМ на проезжую часть дорог и 8 т мелкофракционного щебня на тротуары. Тогда же с улиц Екатеринбурга на снегоприемные полигоны вывезено 7 тыс. 129 т снега.

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