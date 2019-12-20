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В Каменске-Уральском экс-директор строительной компании «Альфа-Строй» осужден за присвоение более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В Каменске-Уральском осужден руководитель строительной компании, который мошенническим способом под видом строительства домов и бань похитил у 22 потерпевших свыше 6 млн руб.



Установлено, что единственный учредитель и директор ООО «Альфа-Строй» Константин Гордеев в 2015-2016 гг. заключил 8 договоров с гражданами, которые хотели построить жилые дома, бани и другие сооружения.



Осужденный заранее не намеревался исполнять взятые обязательства, поскольку не имел для этого реальной возможности. У ООО «Альфа-Строй» не было материальной базы, строительной техники в собственности, работников строительных специальностей в штате, складских помещений.



Деньги были получены Гордеевым лично в полном объеме при подписании или вскоре после заключения договоров. Однако в течение длительного времени договоры не исполнялись вообще либо в большей части, денежные средства потерпевшим не возвращались, и последние обратились в суд.



В 2017 году Константин Гордеев закрыл ООО «Альфа-Строй» из-за множества долгов, а его знакомый создал новую организацию ООО «Стройкомфорт». В 2017-2018 гг. от ее лица Гордеев вновь заключил 9 договоров строительства с гражданами, которые также не были исполнены, в то время как заказчики полностью оплатили стоимость работ.



Всего в результате преступных действий Гордеева ущерб причинен 22 потерпевшим на общую сумму свыше 6 млн руб.



Ему было предъявлено обвинение в совершении 17 преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, а равно в крупном размере».



Красногорский райсуд Каменска-Уральского назначил Константину Гордееву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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