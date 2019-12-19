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Закон о самозанятых ударит по бюджетным отчислениям
19 декабрь 2019 (17:16)
В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме легализации самозанятых. Участники мероприятия высказали опасение, что новый механизм в текущем виде негативно скажется на свердловском малом бизнесе и приведет к сокращению поступлений в бюджеты всех уровней.
Напомним, что в середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще в 19 регионах страны, в том числе в Свердловской области. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ смогут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.
Член Свердловского областного отделения «Опора России» Юлия Силина рассказала об основных опасениях бизнеса после появления механизма легализации самозанятых.
«В текущем виде этот закон нанесет колоссальный урон потребительскому рынку, резко снизит безопасность и качество услуг, оказываемых населению. Также новый механизм размоет субъектность малого бизнеса в схемах с самозанятыми, породит недобросовестную конкуренцию и снизит налоговые поступления. Давайте посмотрим на опыт регионов, где этот эксперимент действует с 1 января 2019 года (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан — прим. ред.). За первые восемь месяцев было зарегистрировано 106 тыс. самозанятых. Они заплатили налоги на общую сумму 342 млн руб. Получается, что в среднем один самозанятый перечислил всего 3 тыс. 226 руб.», — отмечает Ю. Силина.
По ее словам, сложившаяся ситуация может привести к тому, что многие недобросовестные предприятия решат перевести всех своих сотрудников в статус самозанятых, чтобы платить меньше налогов. Это касается салонов красоты, кондитерских, швейных мастерских, а также организаций, которые предоставляют юридические и риелторские услуги. Закон не запрещает самозанятым работать коллективно.
«До недавнего времени я, как собственник четырех предприятий в сфере красоты, за год платила 2,5 млн руб. налогов. Если, к примеру, перевести всех моих сотрудников в статус самозанятых, то они будут перечислять примерно 150-200 тыс. руб. В течение всего года мы подавали предложения по внесению изменений в закон, которые бы нивелировали негативные последствия для добросовестных малых предприятий. В частности, предлагалось исключить возможность самозанятым объединяться и работать как организации, оказывая комплекс услуг потребителю. Также мы предлагаем исключить из списка профессий виды деятельности, которые попадают под спецрегулирование в сфере защиты здоровья и безопасности граждан. Речь идет о мастерах маникюра, косметологах, парикмахерах, врачах, кондитерах. Еще одна инициатива — повышение штрафов за незаконную предпринимательскую деятельности. Текущие 500 руб. никого не простимулируют «выйти из тени», — рассказала Ю. Силина.
Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян разделяет опасения уральского бизнеса. Он рассказал, что доля индивидуальных предпринимателей и юрлиц в структуре зарегистрированных в пилотных регионах (за исключением Москвы) самозанятых составляет около 50%.
«Если ИП регистрируется как самозанятый, значит, он меняет налоговый режим. Скорее всего, он будет меньше платить в бюджет. Хотя при упрощенном налоговом режиме в определенных видах деятельности размер отчислений может быть сопоставим с уровнем налога на профессиональный доход. Вполне вероятно, что в результате действия нового закона доходы областного бюджета будут меньше. Но пока это лишь предположение. Точных расчетов у меня нет», — сообщил Е. Копелян.
В свою очередь, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина не согласна с такой точкой зрения.
«Опыт регионов, которые участвовали в эксперименте в 2019 году, показывает, что они приобрели больше, чем потеряли. То есть потери от перехода с других спецрежимов не были столь чувствительными», — полагает Юлия Смирнягина.
Отметим, что свердловские власти планируют в 2020 году легализовать 35 тыс. самозанятых. Впрочем, опыт пилотных регионов показывает, что любые прогнозы в этой сфере могут оказаться нереалистичными. Многое будет зависеть от активности физических и юридических лиц, которые в каждом конкретном случае будут искать преимущества и недостатки нового налогового механизма для своего бизнеса.
Напомним, что в середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще в 19 регионах страны, в том числе в Свердловской области. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ смогут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.
Член Свердловского областного отделения «Опора России» Юлия Силина рассказала об основных опасениях бизнеса после появления механизма легализации самозанятых.
«В текущем виде этот закон нанесет колоссальный урон потребительскому рынку, резко снизит безопасность и качество услуг, оказываемых населению. Также новый механизм размоет субъектность малого бизнеса в схемах с самозанятыми, породит недобросовестную конкуренцию и снизит налоговые поступления. Давайте посмотрим на опыт регионов, где этот эксперимент действует с 1 января 2019 года (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан — прим. ред.). За первые восемь месяцев было зарегистрировано 106 тыс. самозанятых. Они заплатили налоги на общую сумму 342 млн руб. Получается, что в среднем один самозанятый перечислил всего 3 тыс. 226 руб.», — отмечает Ю. Силина.
По ее словам, сложившаяся ситуация может привести к тому, что многие недобросовестные предприятия решат перевести всех своих сотрудников в статус самозанятых, чтобы платить меньше налогов. Это касается салонов красоты, кондитерских, швейных мастерских, а также организаций, которые предоставляют юридические и риелторские услуги. Закон не запрещает самозанятым работать коллективно.
«До недавнего времени я, как собственник четырех предприятий в сфере красоты, за год платила 2,5 млн руб. налогов. Если, к примеру, перевести всех моих сотрудников в статус самозанятых, то они будут перечислять примерно 150-200 тыс. руб. В течение всего года мы подавали предложения по внесению изменений в закон, которые бы нивелировали негативные последствия для добросовестных малых предприятий. В частности, предлагалось исключить возможность самозанятым объединяться и работать как организации, оказывая комплекс услуг потребителю. Также мы предлагаем исключить из списка профессий виды деятельности, которые попадают под спецрегулирование в сфере защиты здоровья и безопасности граждан. Речь идет о мастерах маникюра, косметологах, парикмахерах, врачах, кондитерах. Еще одна инициатива — повышение штрафов за незаконную предпринимательскую деятельности. Текущие 500 руб. никого не простимулируют «выйти из тени», — рассказала Ю. Силина.
Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян разделяет опасения уральского бизнеса. Он рассказал, что доля индивидуальных предпринимателей и юрлиц в структуре зарегистрированных в пилотных регионах (за исключением Москвы) самозанятых составляет около 50%.
«Если ИП регистрируется как самозанятый, значит, он меняет налоговый режим. Скорее всего, он будет меньше платить в бюджет. Хотя при упрощенном налоговом режиме в определенных видах деятельности размер отчислений может быть сопоставим с уровнем налога на профессиональный доход. Вполне вероятно, что в результате действия нового закона доходы областного бюджета будут меньше. Но пока это лишь предположение. Точных расчетов у меня нет», — сообщил Е. Копелян.
В свою очередь, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина не согласна с такой точкой зрения.
«Опыт регионов, которые участвовали в эксперименте в 2019 году, показывает, что они приобрели больше, чем потеряли. То есть потери от перехода с других спецрежимов не были столь чувствительными», — полагает Юлия Смирнягина.
Отметим, что свердловские власти планируют в 2020 году легализовать 35 тыс. самозанятых. Впрочем, опыт пилотных регионов показывает, что любые прогнозы в этой сфере могут оказаться нереалистичными. Многое будет зависеть от активности физических и юридических лиц, которые в каждом конкретном случае будут искать преимущества и недостатки нового налогового механизма для своего бизнеса.
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