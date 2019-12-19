Закон о самозанятых ударит по бюджетным отчислениям

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме легализации самозанятых. Участники мероприятия высказали опасение, что новый механизм в текущем виде негативно скажется на свердловском малом бизнесе и приведет к сокращению поступлений в бюджеты всех уровней.Напомним, что в середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще в 19 регионах страны, в том числе в Свердловской области. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ смогут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.Член Свердловского областного отделения «Опора России» Юлия Силина рассказала об основных опасениях бизнеса после появления механизма легализации самозанятых.«В текущем виде этот закон нанесет колоссальный урон потребительскому рынку, резко снизит безопасность и качество услуг, оказываемых населению. Также новый механизм размоет субъектность малого бизнеса в схемах с самозанятыми, породит недобросовестную конкуренцию и снизит налоговые поступления. Давайте посмотрим на опыт регионов, где этот эксперимент действует с 1 января 2019 года (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан — прим. ред.). За первые восемь месяцев было зарегистрировано 106 тыс. самозанятых. Они заплатили налоги на общую сумму 342 млн руб. Получается, что в среднем один самозанятый перечислил всего 3 тыс. 226 руб.», — отмечает Ю. Силина.По ее словам, сложившаяся ситуация может привести к тому, что многие недобросовестные предприятия решат перевести всех своих сотрудников в статус самозанятых, чтобы платить меньше налогов. Это касается салонов красоты, кондитерских, швейных мастерских, а также организаций, которые предоставляют юридические и риелторские услуги. Закон не запрещает самозанятым работать коллективно.«До недавнего времени я, как собственник четырех предприятий в сфере красоты, за год платила 2,5 млн руб. налогов. Если, к примеру, перевести всех моих сотрудников в статус самозанятых, то они будут перечислять примерно 150-200 тыс. руб. В течение всего года мы подавали предложения по внесению изменений в закон, которые бы нивелировали негативные последствия для добросовестных малых предприятий. В частности, предлагалось исключить возможность самозанятым объединяться и работать как организации, оказывая комплекс услуг потребителю. Также мы предлагаем исключить из списка профессий виды деятельности, которые попадают под спецрегулирование в сфере защиты здоровья и безопасности граждан. Речь идет о мастерах маникюра, косметологах, парикмахерах, врачах, кондитерах. Еще одна инициатива — повышение штрафов за незаконную предпринимательскую деятельности. Текущие 500 руб. никого не простимулируют «выйти из тени», — рассказала Ю. Силина.Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян разделяет опасения уральского бизнеса. Он рассказал, что доля индивидуальных предпринимателей и юрлиц в структуре зарегистрированных в пилотных регионах (за исключением Москвы) самозанятых составляет около 50%.«Если ИП регистрируется как самозанятый, значит, он меняет налоговый режим. Скорее всего, он будет меньше платить в бюджет. Хотя при упрощенном налоговом режиме в определенных видах деятельности размер отчислений может быть сопоставим с уровнем налога на профессиональный доход. Вполне вероятно, что в результате действия нового закона доходы областного бюджета будут меньше. Но пока это лишь предположение. Точных расчетов у меня нет», — сообщил Е. Копелян.В свою очередь, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина не согласна с такой точкой зрения.«Опыт регионов, которые участвовали в эксперименте в 2019 году, показывает, что они приобрели больше, чем потеряли. То есть потери от перехода с других спецрежимов не были столь чувствительными», — полагает Юлия Смирнягина.Отметим, что свердловские власти планируют в 2020 году легализовать 35 тыс. самозанятых. Впрочем, опыт пилотных регионов показывает, что любые прогнозы в этой сфере могут оказаться нереалистичными. Многое будет зависеть от активности физических и юридических лиц, которые в каждом конкретном случае будут искать преимущества и недостатки нового налогового механизма для своего бизнеса.